辽宁开原幼儿园小孩每天做核酸 官方称已暂停

据人民网“领导留言板”前天（19日）消息，针对网民关于“幼儿园小孩上学被要求一周七天每天做一次核酸检测”的留言，辽宁铁岭开原市教育局回复称，当地教育局接到通知，暂停25类人群师生每日一测。

根据澎湃新闻报道，网民周二（17日）在人民网向辽宁省铁岭市开原市委书记留言，反映“幼儿园小孩上学被要求一周七天每天做一次核酸检测”。留言称，孩子父母都是医疗机构工作人员，属于25类重点人群，所以幼儿园要求孩子每天都要做核酸，包括周末休息日。周一到周五在学校做，周末家长带孩子在校外做。

该网民指出，此举有不合理之处，作为医疗工作者，父母本身在单位已经每日一核酸，不应该要求孩子也同样每日一检，周末不上学，为什么还要求必须做。该网民认为只要提供父母同住人员每日核酸报告即可，孩子没必要天天都做，尤其是在校外做混检的人非常多，能做混检的检测点又少，更没有给小孩或者家长提供特殊服务的检测点，这样势必给孩子造成更大的接触外界的风险。建议只提供家长的每日核酸报告，或者给孩子做核酸提供便利。

铁岭市开原市教育局前天回复说：收到网民的诉求，立即责成相关股室进行解释。开原市教育局周三（18日）上午接到铁岭市教育局电视电话会议通知，暂停25类人群师生每日一检测。

另据铁岭市政府网站周二消息，截至5月14日，铁岭全市中小学、幼儿园安全、有序返校复课。高中返校复课24所，初中返校复课104所，小学返校复课148所，幼儿园开园449所。返校复课前，市教育局已开展风险排查，师生员工与风险人群（25类）共同居住人共2万余人，均按照要求采取管控措施。

公开信息显示，上述提及的辽宁铁岭市“25类风险人群”包括：密切接触者和密切接触者的密切接触者；境外入境人员；发热门诊患者；新住院患者及陪护人员；医疗机构工作人员；口岸检疫和边防检查人员；监所工作人员；社会福利养老机构工作人员；进口冷链食品从业人员；口岸直接接触进口货物从业人员；隔离场所工作人员；春运服务保障人员；农贸市场服务人员；快递外卖服务人员；交通运输特定服务场所工作人员；国际交通运输工具服务人员；船舶引航员等登临外籍船舶作业人员；移民海关一线作业人员；市场监管系统一线工作人员；口岸城市高风险岗位从业人员家属；公安干警；交通运输司乘等从业人员（包括但不限于火车司机、出租司机等）；宾馆、饭店、商超、休闲娱乐场所等公共场所工作人员；建筑工人；拾荒者（废品收购人员）。

