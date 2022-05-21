美贸易代表戴琪与台行政院官员会晤 讨论深化经贸关系

在美国总统拜登开启为期五天的亚洲行之际，美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）昨天与台湾行政院政务委员、台湾经贸谈判总代表邓振中在泰国曼谷召开的“APEC贸易部长会议”期间进行会晤，讨论如何进一步深化美台经贸合作关系。

综合彭博社、自由时报和台湾经济日报报道，美国贸易代表办公室周五通过电邮发表声明说，戴琪和邓振中“讨论了深化经济关系、推进基于共同价值观的共同贸易优先议程，以及为工人和企业促进创新及包容性经济增长的机会”。



声明说，两人“指示各自的团队探索深化美台贸易和投资关系的具体方法，并在未来几周再次会晤讨论前进的道路”。戴琪自2021年3月出任美国贸易代表以来，曾至少两次和邓振中视频会面，最近一次是在上个月。

邓振中昨天接受电话采访时说，台湾代表团重申了与美国签署自由贸易协定的长远目标。他表示，“此次会晤表明，美国很坚定的致力于以非常具体的方式找到一条前进道路、共同发展双方经济关系”，他形容此次会晤“非常积极”。

台湾外交部昨天表示，乐见台美双方谈判团队将立即展开密集会商，着手筹划深化台美贸易投资关系的具体方案。外交部对会谈结果深感鼓舞，乐观看待未来台美经贸关系的发展，并期待两位数周后再度会晤。

外交部强调，自从拜登政府上任以来，台美经贸关系发展更加紧密，不仅在去年重启停滞多年的TIFA会谈，台湾与美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）及戴琪等美国经贸首长更频密透过视频及实体互动，就双方在贸易、投资、供应链等各项议题交换意见。台湾将持续与美方深化合作，共同促进台美在印太区域的经贸连结。

此次会晤正值美国总统拜登开始为期五天的亚洲行之际。拜登将通过此次亚洲之行寻求加强与域内盟友接触，以应对中国带来的经济和安全挑战。 预计拜登将于此次访日期间启动美国拟议的“印太经济框架”（IPEF），强化与印太区域的经济连结。超过50位美国参议员周三（18日）致信拜登敦促他将台湾纳入该框架。

邓振中表示，由于美国贸易代表办公室未被授权讨论台湾参与印太经济框架的问题，双方此次会谈没有触及该课题。

台湾空军昨晚发布动态，有14架大陆军机出现在台湾西南防空识别区。

美国国务院网站本月初删除了“美国不支持台湾独立”等表述。中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周三（5月18日）与美国总统国家安全事务助理沙利文通电话时警告美国，如美方执意打“台湾牌”，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地。他敦促美方认清形势，严守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。

