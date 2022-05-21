港府指欧盟报告为不实评论 外交部驻港公署促欧盟停止拙劣政治表演

针对欧洲联盟发表2021年度涉港报告，指香港的基本自由进一步恶化，污蔑中国破坏“一国两制”，香港特区政府对此表达强烈反对，并说报告内容是无端批评和不实评论。中国外交部驻港特派员公署则敦促欧盟停止一而再、再而三的拙劣政治表演。

综合网媒“香港01”和中新社报道，欧盟委员会及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell），昨天（20日）向欧洲议会提交有关香港2021年政治和经济发展的年度报告，指香港的基本自由进一步恶化，公民社会空间不断缩小，以及曾经充满活力和多元化的媒体格局受到侵蚀。

报告称，《香港国安法》的实施破坏“一国两制”原则，并提及今年1月初大规模拘捕55名民主派人士，以及去年12月举行了“没有反对意见”的立法会选举。

报告说，直至去年底，共有162名民主派人士、反对派议员、记者以及学者，因违反《香港国安法》及其他相关法例被捕，并指《香港国安法》令公民社会产生寒蝉效应。

报告也强调，欧盟与香港之间的重要商业联系受到影响。截至2021年6月，至少有1614家欧盟公司进驻香港，当中许多公司在香港设立地区总部。香港与欧盟双边货物贸易额达到305亿欧元（约444亿新元），按年增长2.5%，欧盟是香港第三大货物贸易伙伴，但长时间的酒店隔离措施，对欧盟在港公司带来严重影响。

港府反驳欧盟报告内容是无端批评和不实评论。港府称，反对报告有关立法会选举的指控，称是公平、公开、诚实及高效有序地依法进行选举，超过130万名选举投票，从153人中选出90名议员，彰显了新选举制度的广泛代表性、政治包容性、均衡参与性和公平竞争性。

港府亦不认同对《香港国安法》的指控，强调执法部门根据证据、严格依照法律，以及按有关的人士或单位的行为而采取执法行动，与政治立场、背景或职业无关。同时引用《基本法》指检控工作由律政司主管，不受任何干涉，检控决定根据证据、法律等作出，不涉任何政治考虑。港府还说，一直坚定不移维护法治和司法独立，并以此奠下香港成功作为国际商业和金融中心的基石。

至于新闻自由，港府称回归以来一直坚定维护受到《基本法》和《香港人权法案》保障的新闻和言论自由，目前有210家注册传媒机构，较《香港国安法》实施前多。

针对欧盟提出的2021年涉港报告，中国外交部驻港特派员公署发言人指出，民主、权利、自由不是违法犯罪活动的免罪符，更不是干涉他国内政的借口。事实已雄辩证明，随着《香港国安法》的实施和特区新选举制度的成功实践，国家安全得到维护，香港社会更加安定团结，营商环境更加优良，法治正义得到伸张，广大香港市民各项合法权利在更加安全的环境中得到更好保障。

发言人说，去年以来三场重要选举顺利举行，选举结果众望所归，契合了当前香港民众思安、思稳、思进的最大诉求，承载了香港各界对美好未来的殷切期待，进一步落实了“爱国者治港”原则，充分展现了新选制是符合“一国两制”、符合香港实际的好制度。香港迎来了重整行装再出发的大好前景，正翻开良政善治新篇章。如此朗朗乾坤，在一些反华势力的“灰黑滤镜”下，却是“乌云密布”，归根结底是其见不得香港好、巴不得香港乱的阴暗心态作祟。

发言人强调，作为中国共产党和中国政府的伟大创举，“一国两制”在香港的实践取得巨大成功，显现出强大生命力和制度韧性。中央政府始终坚持全面准确、坚定不移地贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针，严格依照宪法和基本法办事。中国共产党和中国政府有信心、有智慧、有能力，既把实行社会主义制度的内地管理好、建设好，也把实行资本主义制度的香港管理好、建设好，把符合香港特别行政区实际情况的民主建设好、发展好。

发言人指出，欧盟对修例风波中把香港置于险境的违法犯罪暴力活动视而不见，却在香港由乱转治的每一个时间节点都跳出来干预抹黑，对自己国家内部的性别、种族、宗教歧视和排外主义等问题视而不见，却公然违背国际法和国际关系基本准则，摆出一副民主教师爷嘴脸，肆意插手香港事务和中国内政，何其荒谬，何其虚伪，何其双标。

发言人强调，香港事务是中国内政，不容他人置喙。任何外部干预势力的空洞叫喊、无谓聒噪，都阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的步伐。中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护香港繁荣稳定、推动“一国两制”行稳致远的决心坚定不移。中国敦促欧盟认清大势，摆正位置，改弦易辙，收手噤声，停止逆历史潮流而动的徒劳之举。