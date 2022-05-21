内蒙古书记孙绍骋指示新闻单位：自己都不信的话就不要说

中共内蒙古自治区党委书记孙绍骋昨天走访中央驻区和自治区主要新闻单位时说，关于他的活动的报道越短越好，把更多版面时段留给人民群众；讲实话、道实情，真实反映基层情况，连自己都不信的话就不要说；多说老百姓听得懂、愿意听的家常话。

根据内蒙古日报报道，孙绍骋当天先后到新华社内蒙古分社、人民日报社内蒙古分社和中央广播电视总台内蒙古总站参观考察。孙绍骋说，感谢中央驻区媒体长期以来给予内蒙古工作的关心支持，希望他们帮助多向外推介内蒙古，多为内蒙古的发展加油鼓劲。

孙绍骋在内蒙古日报社、内蒙古广播电视台考察时说，新闻媒体是党和人民的喉舌，肩负的责任重大。要讲政治，坚持正确政治方向和舆论导向，聚焦推进内蒙古现代化建设、铸牢中华民族共同体意识搞好宣传引导。要鼓干劲，宣传好内蒙古的优势和亮点，宣传好内蒙古的发展成就，激发干部群众干事创业的精气神。

孙绍骋还说，要改文风，真正做到“短、实、新”，说短话、写短文，关于他的活动的报道越短越好，让人们知道干了什么就行，把更多版面时段留给人民群众；讲实话、道实情，真实反映基层情况，连自己都不信的话就不要说；创新话语表达，把政治话语、专业术语转化为新闻语言，多说老百姓听得懂、愿意听的家常话。要抓改革，增强互联网思维，把资源和力量进一步向网上聚集，真正做到深度融合。要讲效益，在保证政治效益、社会效益的前提下，在提升经济效益上多想一些办法，通过扎扎实实的工作，努力把党媒办得更好。

