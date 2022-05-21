秦刚：不让冷战坚冰凝结阻挠中美对话

中国驻美大使秦刚说，合作共赢是新时期中美两国的相处之道，绝不能让冷战的坚冰重新凝结，阻扰两国之间的对话。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚前天（19日）向“尼克松访华50周年中美关系破冰纪念酒会”致贺信时，作出以上表述。

包括美国八个州的50多家侨团在内的美国侨学界社团联席会，周三（18日）在国会山举办“尼克松访华50周年 中美关系破冰纪念酒会”，秦刚致贺信，中国驻美公使徐学渊发表主旨演讲，联邦众议员戴维·特朗、马里兰州参议员苏珊·李出席并讲话，近百名侨界代表参加。

秦刚在贺信中说，50年前，中美领导人跨越世界最辽阔海洋的握手开启了两国关系正常化的进程，参众两院代表团先后访华开创了美国国会对华交往的历史。中美关系的恢复和发展，造福了两国和世界。

他指出，当前，中美关系正处于历史关口。相互尊重、和平共处、合作共赢应该是新时期中美两国的相处之道。绝不能让冷战的坚冰重新凝结，阻挠两国之间的对话、交往与合作。需要再次展现大格局、肩负大担当，拿出战略胆识和政治决断。

秦刚说，中美关系稳，华人才能安。希望广大侨胞继续发挥桥梁和纽带作用，牢牢把握两国关系友好发展的时代要求，焕发蕴藏于两国民间的强大力量，加倍努力，推动中美关系尽快重回健康稳定发展的正轨。

徐学渊致辞时说，在美国亚太裔传统月期间举办纪念尼克松总统访华50周年活动具有特殊意义，有助于在美500多万华裔思考中美关系的价值，思考华裔对中美关系的责任。

他表明，希望华侨华人积极融入美国主流社会，勇敢对仇中反中言行说“不”，用团结展现力量，用行动维护利益；担负起民间友好使者的责任，反对一切有损中美互信、制造紧张对立的行为，促进两国间对话交流与务实合作。

会场侨胞反应热烈纷纷发言，认同中美关系健康发展对两国经济繁荣、世界格局稳定具有重要意义，将结合自身优势和资源，在涉及促进中美友好、维护华裔合法权益等重大议题上共同发声，为推动中美关系重回正轨做出努力和贡献。