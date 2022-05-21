绿营称大陆打压令台湾不能参加世卫大会 马英九：我任内均可

第75届世界卫生大会（WHA）举行在即，台湾前总统马英九在面簿发文反驳绿营说法，指台湾迄今尚未收到出席WHA的邀请函，是因为中国大陆打压，称自己任内从未出现这种情况。

马英九今天（21日）在面簿写道，第75届世界卫生大会（WHA）将于明天（22日）在瑞士日内瓦召开，这是2020年冠病疫情暴发后，首次恢复实体会议，但台湾迄今尚未收到出席的邀请函，让他心中百感交集。

马英九说，蔡政府说，这是因为中国大陆打压，“那么为何在我任内，从2009年开始，台湾就可以年年参加WHA？”

马英九指出，蔡政府相信，美国会帮忙台湾，最近也有美国议员连署。但是别忘了，2020年，当台湾14个邦交国在世界卫生组织（WHO）提出邀请台湾以观察员身份出席WHA的议案时，当时的美国国务卿蓬佩奥竟然表示“美国不适合参加连署”而拒绝，令人错愕。

马英九说，蓬佩奥今年初来台，接受总统蔡英文赠勋，被视为最挺台湾的美国国务卿。“结果在我们最需要协助出席WHA时，被他以美国国家利益为由拒绝。”

马英九表明，他任内能够年年出席WHA的原因很简单，就是两岸有互信。2008年5月他担任总统后，支持“一中各表的九二共识”，确立“不统、不独、不武”的两岸政策，采取“和陆、友日、亲美”的大战略与“外交休兵”的策略。往后八年，台湾年年收到WHO邀请，甚至在2016年5月蔡英文上任后，台湾还能参加最后一次，因为邀请函的收信人还是他派任的卫生署长。

马英九说，从过去20年的经验来看，只靠国际友人帮助是不够的，两岸一定要直接协商。总统蔡英文上任后断绝两岸联系，能否藉这次机会恢复协商，是能否参加WHA的关键。他呼吁，为台湾人民健康、台湾利益与亚太和平，总统蔡英文一定要恢复两岸协商，重建两岸互信，如此才是根本之道。