碧桂园获中国证监会许可发债五亿人民币

中国房地产巨头碧桂园昨天（20日）完成了今年第一期公司债券发行过程圆满落地，本期发债吸引了包括国有大行、股份行和证券公司等多家机构踊跃参与投标，最终票面利率为4.5%。

根据澎湃新闻报道，此前公告显示，碧桂园地产已于去年2月10日获中国证监会许可注册向专业机构投资者分期公开发行总面值不超过人民币139亿元（下同，约28.6亿新元）的公司债。是次债券总规模为5亿元，债券期限为三年期，附第一年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；剩余部分自注册发行之日起24个月内发行完毕。中信建投证券为主承销商、簿记管理人和债券受托管理人。债券起息日为今年5月24日，募集资金扣除发行费用后，将用于置换发行人对“19碧地 01”债券回售垫付的自有资金。

分析人士认为，此次监管支持民营房企成功发债，对稳定房企融资、提振市场信心有重要示范作用。碧桂园获得首批民营房企“入场券”，被选为示范房企，可通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资，背后是其信用状况良好、债务结构健康、现金流稳健，也因此才能起到真正的示范作用。

自去年下半年以来，调控政策趋紧，行业进入深度调整期。此外，国内受疫情波动影响，经济发展较疲软，加之外部环境日趋复杂严峻，充满不确定性，市场信心较为脆弱。克而瑞地产研究显示，百强房企今年1至4月累计业绩规模同比降低50.2%，市场整体表现低迷。

在此背景下，近期中央政治局会议多次涉及房地产相关内容，为地产政策的宽松进行定调，强调有效管控重点风险，支持各地从当地实际出发完善房地产政策、支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管等。

据了解，信用保护工具是此次发行的一大亮点，它是一种用于转让信用风险的金融衍生品，约定了信用保护买卖双方的权力与义务。在信用保护工具所约定的一定期限内，信用保护买方按照约定的标准和方式向信用保护卖方支付信用保护费用，当发生约定的信用事件，如债务人发生违约、破产等，信用保护的卖方按约定向买方承担债务的部分或全部偿付责任。信用保护合约作为拓展民企融资难问题的创新性举措，可帮助投资者降低违约风险冲击、抵御估值波动风险。中国证券金融股份有限公司与中信建投证券股份有限公司为本期债券共同创设信用保护合约。

据证监会本月11日消息，交易所债券市场推出民营企业债券融资专项支持计划，以稳定和促进民营企业债券融资。民营企业债券融资专项支持计划由中国证券金融股份有限公司运用自有资金负责实施，通过与债券承销机构合作创设信用保护工具等方式，增信支持有市场、有前景、有技术竞争力并符合国家产业政策和战略方向的民营企业债券融资。随后，市场消息称，碧桂园、龙湖、美的置业三家民营房企被选为“示范房企”，将在本周内陆续发行人民币债券，同时还将发行信用保护工具，以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

