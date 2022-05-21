美澳英加日五国在台机构 重申支持台湾参与世卫大会

第75届世界卫生大会（WHA）将于明天（22日）在瑞士日内瓦召开，美国在台协会（AIT）、澳大利亚驻台办事处、英国在台办事处、加拿大驻台北贸易办事处和日本台湾交流协会今天（21日）发布联合新闻稿，重申支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）事务，并以观察员身份参加世卫大会。

据美国在台协会官网消息，美澳英加日五国在台机构在新闻稿中说，今年第75届世界卫生大会即将于日内瓦召开，但台湾仍有相当大程度被排除于全球国际公卫体系之外。台湾的专家现正尽全力对抗扩散中的冠病病毒社区感染，而阻挡台湾参加世界卫生大会将使这些努力受限，也有损全球健康安全。

根据新闻稿，台湾若能有意义地参加世界卫生组织的论坛与技术会议，将使台湾2400万民众与全世界都受惠。台湾在公共卫生安全的成就值得赞赏。台湾对冠病病毒疫情的及早反应，包括严谨的采检策略、严密的边境控管以及对人权的尊重，都让台湾成为公卫的成功典范，也让台湾成为目前为止全世界病例数最低的地方之一。

新闻稿说，台湾在疫情初期与世界各国与地区分享个人防护装备；台湾也持续开发冠病疫苗，积极希望能对全球疫苗研发的努力有所贡献。台湾近期于第二届全球冠病高峰会上，承诺进一步提供金融与物资上的援助。

新闻稿还说，透过全球合作暨训练架构，台湾能就健康议题等全球共同面临的挑战，分享专业知识。世界卫生大会可受益于台湾世界级的专业知识，台湾亦能帮助世界卫生组织履行其“人人享有健康”的承诺。