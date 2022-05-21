上海加快复工复产复市 官方称安全生产仍有风险挑战

上海市应急管理局副局长沈伟忠今天（21日）说，当前正在加快推进各类企业复工复产复市，企业安全生产仍存在一定的风险和挑战。下一步将加强安全风险研判，推动安全责任落实。

根据澎湃新闻报道，沈伟忠在今天的上海市疫情防控工作发布会上回答复工复产安全工作的相关问题时说，本次疫情发生以来，市、区两级应急管理部门统筹疫情防控和安全生产，毫不放松抓好安全生产工作，安全生产形势总体平稳可控。

沈伟忠表示，前阶段，在疫情防控形势严峻的情况下，市应急局一是对保障城市运行和居民基本生活、一直处于封闭生产的企业，加强风险研判，及时进行安全生产调度，针对极端天气下的安全生产、消防安全等问题，及时发布安全生产和消防安全提示。

二是运用“上海市危险化学品风险监测预警系统”等线上监管方式，不间断开展视频巡查调度和远程监管，从严排查整治安全隐患。

三是发挥安全评价检测检验机构作用，发动安全专家联系服务企业，通过线上云视频等方式，解决类似于危化企业在生产过程中物流运输、仓储涨库等问题。

沈伟忠说，当前，本市正在加快推进各类企业复工复产复市，企业安全生产仍存在一定的风险和挑战。一方面，有些企业员工因疫情封控，离岗时间较长，安全技能有所生疏，安全意识有所松懈，容易发生违规违章作业行为；

另一方面，有些企业存在上岗人员不足、设施设备未规范维保，甚至超期未检等问题；复工复产以后，有的企业容易出现抢进度、赶时间等情况，也存在一定安全风险。

沈伟忠介绍，下一步，为了有序推进企业复工复产，市安委办、市应急局将按照市委、市政府部署，做好三个方面的工作。

第一、加强安全风险研判。针对各类风险交织叠加、容易引发生产安全事故的特点，聚焦重点领域、重点环节、重点场所，及时发出风险预警和安全提示。

第二、推动安全责任落实。针对疫情防控条件下，复工复产所面临的新情况新问题，各地区和各行业部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，以“一行业一规范、一企业一方案”的原则，分类制定行业领域安全生产工作要求和规范指引，督促企业严格落实安全生产主体责任。特别是，对于因疫情防控需要而临时集中居住的商贸等企业，要加强消防安全巡查，保持疏散通道畅通，规范用火用电和用气管理等。

第三、强化安全专项治理。根据国务院安委会安全生产专项整治三年行动和“十五条硬措施”等要求，扎实推进安全专项治理，化解各类安全风险，全力保障城市运行安全和生产安全。

