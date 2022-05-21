美智库成立中国中心研拟抗中策略

美国智库哈德逊研究所宣布，成立新的中国中心，负责研拟“抗中”策略。该中心将由美国国务院前中国政策首席顾问余茂春领导，美国前国务卿蓬佩奥担任中心咨询委员会主席。

据哈德逊研究所官网消息，哈德逊研究所（Hudson Institute）前天（19日）宣布，成立新的中国中心（China Center），负责研拟政策回应，以确保美国战略重心持续放在中国，并促进以自由民主价值为基础的全美及全球对话。

哈德逊研究所指出，中国中心将由曾担任美国国务院资深中国政策顾问的余茂春领导，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）担任咨询委员会主席。中心将集结多位中国权威专家、政策制定者与国家领袖，巩固与扩展美国对中国作法的跨党派全国共识。

据台湾《自由时报》报道，蓬佩奥和余茂春去年1月卸下公职后，相继以杰出研究员、资深研究员身份，加入美国保守派智库哈德逊研究所。

蓬佩奥在哈德逊研究所官网发布的新闻稿中说，哈德逊创立中国中心并交由余茂春领导，在推动民主对抗当今时代核心威胁上迈出一大步，此威胁即中共的治理模式。

哈德逊研究所所长兼执行长沃特斯（John Walters）在新闻稿中指出，哈德逊成立的目的，是要因应美国与盟友所面临的生存威胁，而当今最大威胁就来自中国共产党。新中国中心将结合分析与领导力，对抗中共威胁。