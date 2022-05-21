近40名专家跳槽同一医院惹议 河南省卫健委称已叫停

河南郑州两家医院近40名专家集体跳槽至郑州大学第一附属医院，导致原医院临床业务措手不及，甚至有病区几乎瘫痪，在河南医疗行业引发争议。河南省卫健委工作人员回应称，已经发函叫停，但郑大附一院是郑州大学直属机构，“人家听不听，恐怕都不好说”。

根据健康时报客户端消息，忽然被“虹吸”流失近四十名专家的两家医院，一家是国家规划在河南省部共建的区域医疗中心郑州市第七人民医院，另一家是郑州市心血管病防治的学科领衔医院阜外华中医院心血管病医院。

这些集体易主的专家平均年龄42.3岁，专业集中在心血管疾病学科和与之相关的重症救治及其辅助学科。其中不乏学科带头人和业内骨干。他们的新职位无一例外地都去了同一城市的郑州大学第一附属医院。

郑州大学第一附属医院一位副院长受访时说，“这是我们新院长上任后谋划了几个月，为实现超常规跨越式发展，实施的人才引进战略。随后省内、国内还会有更多的优秀中青年业务骨干，陆续加盟郑大一附院。”

面对几乎一个科室团队的集体去职，郑州市第七人民医院一位负责人愤愤不平地表示，“作为市级基层医院，近年来我们在引人、留人和发展上面临很大压力。人才不是不可以流动，关键是该怎么流动。不讲规则悄无声息地挖人，而且一挖就是一个团队，弄得我们正在诊疗的临床业务措手不及。目前这个情况，已经向郑州市委主要领导汇报了。”



郑州市第七人民医院一位副院长受访时说，“几乎5月17号同一天，我们心外科一下子就走了14个。事先我们一点都不知道，连法定的执业地点都没变更，这边还等着出诊、查房，那边可就任命职务上班接诊了。我们还是从微信朋友圈里知道的”，“我们心外科一个病区，现在几乎瘫痪了……”

郑州七院这位副院长还引述2018年6月原河南省卫计委发出的《关于确保基层卫生人才队伍稳定的通知》说，要确保基层卫生人才队伍稳定，完善基层人才激励机制，遏制卫生人才非正常流动。2020年7月，国家卫健委、人力资源社会保障部联合发出通知，明确提出禁止上级医疗卫生机构从下级医疗卫生机构“虹吸式”抢挖人才。

有同样遭遇的阜外华中医院心血管病医院一位科主任受访时说，“从周一到周三，也就是这两三天，超声科走了4个，心外科走了7个、麻醉科走了2个、重症护理和专业辅助走了9个。这22位突然换东家的骨干中，高级职称的专家就有11位……”

多位受访的基层医院负责人均表示，大医院、或者说超大型医院对人才的虹吸，势必会加剧对患者的虹吸效应。这与国家推动分级诊疗、优质医疗资源均衡布局相违背，也不利于构建总量扩容、布局合理、群众便捷就医的医疗服务格局。”

河南省卫健委一位调研员受访时说，“这些医务人员确实没有变更执业地址，就去郑大一附院了，省卫健委了解了相关情况后，已经发函叫停。但郑大一附院是郑州大学的直属机构，省卫健委也只是诊疗业务领导。人家听不听，恐怕都不好说”。

