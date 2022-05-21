叶玉如成港科大首位女校长 10月中上任

香港科技大学校董会昨天（20日）一致通过，任命唯一候选人叶玉如为新任校长，接替10月离任的前任校长史维。66岁的叶玉如将成为科大创建31年来首位女校长。

综合香港《星岛日报》《明报》报道，科大校董会昨午举行会议，除不可参与校长委任投票的九名大学成员校董外，18票一致通过任命著名神经生物学家叶玉如为科大第五任校长，10月19日履新。

校董会主席廖长城会后偕叶玉如网上见传媒，赞扬叶玉如学术成就斐然、管理经验丰富，熟悉科大发展。随着科大（广州分校）9月开学，他有信心叶玉如能充分把握“港科大一体，双校互补”机遇，再创新高。与叶玉如共事12年的现任校长史维，亦衷心祝贺叶玉如获得任命。

对于成为科大创校以来首位女校长，叶玉如表示感到荣幸，并希望自身经历可启发和鼓励女性大胆尝试，取得成功。她提到自己1993年回港加入科大，从讲师做起，对科大有深厚感情，见证科大在30年间，发展成一所教学、科研和知识转移方面世界领先的院校。

她形容未来数年是进入“科大2.0”的紧要关头，希望能带领科大与广州校园，透过创新的学术框架提供优质教育，并把握大湾区发展机遇等。

叶玉如透露，在数个月前猎头公司接触她起，萌生担任校长的想法。

她坦言过去致力研究和开发，与学生沟通机会少，但强调学生是大学的重要持分者，上任后定会透过不同渠道聆听学生意见，包括尽快重启与学生对话的校长论坛。

科大学生会前会长卢祖晴表明，希望叶玉如上任后遵守与学生沟通的承诺，但同时留意到叶玉如强调沟通的方式有很多种，希望她能公开接见多些学生，保持应有的透明度。

卢祖晴说，2019年反修例运动后，不同院校管理层都收紧学生会权力，希望叶玉如重视学生会意见，多与学生展开咨询。

对于有指其她的港区全国人大代表的政治背景鲜明，日后如何确保大学自主、学术自由，叶玉如说自己向来担任不少公职，并称不同领袖有不同身份，“我对科大非常有感情，作任何决定一定会以大学利益为依归。”