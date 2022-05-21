中国据报将再与太平洋岛国签署安全协议

美国及其盟友透露，在上月与所罗门群岛签署安全协议后，中国政府正与另两个太平洋岛国就签署安全协议展开磋商。

英国《金融时报》引述美国盟友情报官员报道，北京与太平洋中部岛国基里巴斯的安全协议磋商已进入尾声阶段，中国政府至少还与另一个太平洋岛国进行安全协议磋商。协议内容与所罗门群岛签署的相同。

报道称，中国政府长期以来将基里巴斯视为合作对象，后者在2019年与台湾断交后，与中国大陆建交。

中国外交部未就金融时报提出的置评请求作出回应。

在所罗门群岛与中国签署的安全协议内容外泄后，美国和澳大利亚等国公开表示反对中所签订这份协议。

尽管这份协议内容尚未公开发布，但3月曝光的草稿文件显示，中国可在距离澳洲海岸线不到2000公里处建立军事存在。协议也将允许中国军方在所国发生骚乱时前往当地。所罗门群岛总理索加瓦雷当时已回应称，协议将不包括设立中国军事基地。

另据法新社报道，所罗门群岛总理索加瓦雷本月11日拒绝接受所中两国的新海上投资协议受到批评，并称协议草案不存在任何“邪恶”。

澳洲总理莫里森10日对这份涉及海地电缆、港口码头、造船和海上天然气和石油勘探等蓝色经济领域投资的协议表达关切，并称与其他许多太平洋国家领导人一样，非常忧虑中国政府插手干预此类事务。