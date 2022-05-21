天津明起全员核酸检测 居民须保持原地相对静止

天津疫情持续升温，当地疫情防控指挥部消息，明日（22日）在全市范围开展新一轮全员核酸检测，居住在天津市的全体居民明早6时起，在当时居住地保持原地相对静止，根据各区安排，到指定地点及时主动配合进行核酸检测。

根据津云微信公号消息，天津市疫情防控指挥部发布相关通告要求，全市各级机关、各级各类企事业单位要支持和保障人民群众参加全员核酸检测。各区防控指挥部负责制定本区核酸检测筛查具体实施方案，严格落实责任，完善保障措施，提高工作效率，真正做到“应检尽检、不落一户、不漏一人”，确保高质量、高效率完成全员核酸检测工作。

通告还说，凡是未在规定时间内参加核酸检测的居民，“健康码”调整为“橙码”，完成核酸检测且结果呈阴性后转为“绿码”。



通告还特别要求，广大居民积极配合各采样点工作人员做好样本采集工作，不恐慌、不造谣、不信谣、不传谣，对拒不配合、不支持核酸检测、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，公安机关将依法从严追究法律责任。

天津昨天18时至24时新增七名冠病病毒核酸检测阳性感染者，其中管控人员筛查发现四例，重点区域筛查发现3例，均已转运至市定点医院。其中冠病确诊病例两例（轻型），无症状感染者五例。