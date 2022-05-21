中国民航局要求落实安全吹哨人制度

中国民航局前天（19日）下发通知，要求民航业落实安全“吹哨人”要求，完善相关制度，并通过奖励政策等鼓励及时、如实上报重大安全风险、事故隐患。

据《中国民航报》报道，为在全行业规范落实好民航局关于开展安全“吹哨人”行动的要求，民航局5月19日下发《关于落实安全“吹哨人”有关要求 更好防范安全风险隐患的通知》，从七个方面提出具体要求，以进一步加强对民航安全工作的监督，调动一线员工参与安全管理、报告安全隐患的积极性，更及时、更直接发现并防范民航安全运行中的风险。

《通知》指出，要充分认识最熟悉、最靠近、最能发现薄弱环节、小的差错和轻微不安全事件的往往是身处其中的一线岗位人员和基层管理人员，充分发动广大一线人员愿当、敢当安全“吹哨人”尤为必要，对当前形势下尽快扭转不利态势、保持行业安全平稳运行意义重大，而且势在必行。

《通知》说，民航生产经营单位各级领导要摆正心态，正确认识安全“吹哨人”的重要价值，要严格坚持自愿性原则、保密性原则及保护和非处罚性原则。

《通知》还要求建立完善安全“吹哨人”相关制度，各地区、各单位利用信息技术建立并不断优化升级本单位员工安全报告系统或平台，各生产经营单位要将积极的“报告文化”作为“安全促进”的重要内容，作为民航安全文化建设的重要内涵。

《通知》还提到，要健全并严格落实安全“吹哨人”奖励政策，对主动报告重大安全风险、重大事故隐患及安全生产违法行为的有功人员实行重奖，鼓励及时、如实上报重大安全风险、重大事故隐患或者安全生产违法行为。

《通知》最后强调，各级党组织要结合“迎接服务党的二十大和学习贯彻党的二十大精神”等工作，积极动员激励广大党员干部争做安全“吹哨人”。

中国东航一架载有132人的波音737-800客机，3月21日执行昆明至广州航班任务时，在广西梧州坠毁，机上乘客和机组人员全部遇难。

事故原因仍在调查中，《华尔街日报》本月17日引述了解初步评估事故原因的消息人士称，黑箱数据表明，这架客机是在人为蓄意操纵下笔直坠落。中国民航局随后回应称，已向美国国家运输安全委员会调查人员核实，对方表示未向任何媒体公布有关调查信息。