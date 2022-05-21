张善政参选桃园市长 国民党逾20名里长扬言退党

国民党中常会突然提名前行政院长张善政参选桃园市长，桃园市议会议长邱奕胜愤而退群，议会国民党团总召徐其万也在党团群组通告拒绝党中央要来拜访，如今更传出有超过20名国民党籍里长扬言退党、投靠其他政党。

据台湾《自由时报》报道，国民党桃园市议员叶明月昨天（20日）怒轰党主席朱立伦太自大、太自以为是，一点尊重都没有，让地方民意代表、党员情何以堪。

叶明月说，大家第一时间接到消息都非常错愕。她认为，朱立伦要征召人到桃园选市长，最起码要尊重地方派系、民意代表，孰料包括议长、30几个国民党议员竟然全部都不知道，莫名其妙说要找张善政来选市长，令人措手不及。

她说，在地立委已经有人愿意跳出来承担、为地方服务，现在又直接征召，对地方谁都不好。即使有再好的人才要为地方服务，也要与地方做充分沟通，朱立伦真的太自大、太自以为是，一点尊重都没有，地方反弹声浪相当大。

叶明月还爆料，第一时间就有20几个国民党籍里长扬言退党，而且还要“带枪投靠（它党）”，搞得一盘散沙天下大乱，大家相当不满党中央完全都没有沟通、黑箱作业，让地方上的民意代表、党员情何以堪。

为表达对党中央突然征召前行政院长张善政竞选桃园市长，国民党中常委邱奕胜怒退党部党务相关群组，前天议会市政总质询也未现身议会，议会人员低调说︰“议长人不太舒服，没来。”昨天轮到他主持议事告假，委由桃园市议员吕淑真主持。邱奕胜亲近人士说，“议长外出访友，这几天都不会到议会。”

国民党桃园市议员徐其万前天下午1时35分传讯到国民党团群组，“昨天党中央朱主席突击桃园临时宣布征召前院长张善政参选市长，也没有与地方沟通协调，真让我们议员与议长与吕委员、鲁委员、万委员等在地民代难堪，我要求大家，党中央要来拜访拒绝，太没尊重地方”。

沉淀两天后，徐其万昨天受访时心情仍不佳，相当不满党中央事前都没有沟通，让党籍立委吕玉玲、前台北市议员罗智强已在跑选举的人重重一摔，加上议长邱奕胜也很用心在辅选，对于党中央的做法相当不能谅解。

徐其万说，地方没有说党中央一定要怎么做，但党中央如果有口袋名单应该早说，而不是之前说没有，现在又突然出现一个人选，虽然党中央有传讯希望拜访，但他已回绝告知“现在不要，大家心情都不是很好，还需要时间沉淀”。此外，他虽然没与吕玉玲通上电话，但与吕玉玲丈夫、桃园市议员陈万得联络，对方心情也是五味杂陈。