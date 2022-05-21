中超重庆队球员自动放弃去年4月30日前薪水

中超球队重庆两江竞技俱乐部昨天（20日）发布公开信，称重庆全队表示愿意自动放弃去年4月30日前俱乐部拖欠的薪水，只要俱乐部能够对他们去年5月1日之后的欠薪逐步偿还。球员们也希望可以按照步骤完成股改拯救球队。

根据重庆两江竞技俱乐部官方微博发布的公开信，全队球员表示，过去两年，在长期欠薪的不利状况下，顶着来自各方的巨大压力，在中超赛场上奋力拼搏，不仅为自己，也为这球队，更是为了重庆这座城市赢得了尊严。

公开信说，据悉，去年7月份重庆市体育局已经就重庆两江竞技足球俱乐部股权改革形成了初步方案，方案中关于俱乐部的运营模式、资金投入、改革步骤以及债务清偿都做出了明确和妥善的处理。

上赛季中超联赛第二阶段进驻赛区前，重庆市体育局与重庆市两江新区管委会相关领导与球队见面，亲口向所有人做出承诺，将会按照初步方案的步骤完成俱乐部的股权改革，并且安慰球员要放下思想包袱，全情投入到训练和比赛中，坚信俱乐部的未来是光明的。

信中说，球员们当时看到希望选择了信任，接下来的中超联赛上，每一个人都毫无保留、竭尽全力，做到了能够做到的一切。遗憾的是，他们的努力、隐忍和信任却没有换来应得的结果，俱乐部的股权改革不仅没有如初步方案和相关领导的承诺那样逐步展开，俱乐部和球队反而成为了无人认领的孤儿，行将死去。时至今日，仍然在问自己，还能为重庆做些什么？

球员们在信中承诺，愿意自动放弃去年4月30日前，重庆两江竞技俱乐部拖欠的薪水。只要俱乐部与他们签署去年5月1日之后的欠薪按照一定比例在一定时间内逐步偿还的解决方案，他们就愿意为这家俱乐部为城市在中超赛场上战斗。

公开信还说，作为国家体育总局办公厅确定的“十四五”期间首批全国足球发展城市之重庆需要一支能够正面代表城市形象和城市精神的职业球队，经过了过去25年的沉淀和积累，这支球队才成为了重庆在全国体育范围的一张城市名片，失去了它，重新再造的成本和难度可想而知。

球员们在信中表示，在如今的中国职业足球大环境下，通过股权改革获得新生的俱乐部就在眼前，虽然没有得到彻底执行，但重庆两江竞技足球俱乐部的股权改革初步方案也早已经形成，他们再一次选择坚信，有关方面一定有能力解决好重庆两江竞技足球俱乐部的股改。

中超联赛6月开赛在即，重庆两江竞技俱乐部球员周三（18日）发起了抗议讨薪。重庆队球员冯劲在微博上发布重庆两江竞技全体员工的讨薪信说，重庆队已被拖欠工资长达16个月，俱乐部员工为维持生活，下班后送外卖或跑滴滴，甚至刷信用卡、借钱生活。恳请社会各界帮助，保留重庆唯一足球火种。

重庆两江竞技官方当天承认停训确有其事，俱乐部表示这是“迫于现实，迫于无奈，迫于生计”。