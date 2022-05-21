美国对联合国人权高专受限访疆深表关切

美国对联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）在受限情况下访问中国新疆深表关切。

综合法新社和美国之音报道，美国国务院发言人普赖斯周五（20日）说，巴切莱特在中国新疆访问的行程将受到限制，使美国无法期待能够对新疆人权状况进行全面和不受操纵的调查。

普赖斯20日在国务院例行记者会上谈及巴切莱特下周访华行程时说：“我们对这趟访华行程深表关切。我们的理解是，按照计划，巴切莱特在中国新疆访问的行程将受到限制。基于此，我们预计中华人民共和国将不会对新疆人权环境做出全面和不受操纵的调查提供必备条件。我们认为，高级专员必须获准独立行动，从而就人权状况做出客观和如实的报告。”

普赖斯还说：“高级专员能够选择不受阻碍、透明和不受监督地接触受影响社区，对当地进行可信访问，并对访问结论做出及时、坦率和全面的报告。我们一再将我们的关切告知中华人民共和国和高级专员。”

联合国人权事务高级专员办公室说，巴切莱特下星期一（23日）将开启对中国为期六天的访问，行程包括广州、新疆喀什和乌鲁木齐。这将是联合国人权高专2005年来对新疆的首次访问。

美国和一些西方国家谴责中国在新疆犯下种族灭绝行为并实施强迫劳动。中国政府对此坚决否认。

联合人权高专巴切莱特2018年9月首次宣布，希望毫无阻碍地访问新疆维吾尔地区，但中国政府一直没同意。联合国人权官员说，自2018年以来他们一直与中国政府谈判，如今终于有了结果。巴切莱特中国行的先遣团队已经在4月末抵达中国。

许多人权团体公开呼吁，在能够对新疆进行有意义和无限制的访问之前，巴切莱特应当推迟这趟访华行程。

联合国人权高专办至今还未公布有关新疆人权问题的报告。在2021年9月联合国人权理事会会议上，巴切莱特曾说，她的办公室正对新疆地区严重侵犯人权指控的信息评估进行最后敲定，并设想将报告公诸于世。然而，这份报告至今没有公布。

联合国人权事务高级专员发言人特罗塞尔（Elizabeth Throssell）说，在巴切莱特访问中国之前不会公布这份报告。

美国国务院发言人普赖斯20日在记者会上说：“我们和国际社会其他成员一再呼吁高级专员公布他们所起草的新疆状况报告。虽然她的办公室一再保证很快会公布报告，但我们至今仍未看到。我们呼吁高级专员立即公布这份报告，不要等这次访问之后。”