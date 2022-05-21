北京核酸检测机构朴石医学六人被采取刑事强制措施

针对舆论关注的“朴石医学检验实验室”问题，北京卫健部门已吊销该实验室《医疗机构执业许可证》，市场监管部门已立案查处，北京警方也对六名相关负责人采取刑事强制措施。

根据“平安北京”微信公众号发布的通告，据卫健部门移送的案件线索，公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，对实验室实际控制人周某某（男，38岁）、法定代表人武某某（男，37岁）等六人，依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

通告警告，对此类违法犯罪行为，公安机关将会同卫健、市场监管等部门，发现一起、查处一起，严厉打击，绝不手软。

一份关于北京朴石医学的行政处罚决定文书昨天在网上流传，处罚事由为：5月14日，监督员发现位于北京市房山区的朴石医学原始检测数据明显少于样本检测数量，房山区卫健委吊销了朴石医学的《医疗机构执业许可证》。

房山区卫健委工作人员昨天受访时说，对处置结果和细节不清楚，但“因为有一些问题”，所以现在朴石医学停止收样，前期积压的样本已经分流给其他医疗机构，目前已全部检测完毕。

天眼查资料显示，朴石医学成立于2020年11月，注册资本为1000万元（人民币，约200万新元），法定代表人为武彦峰。

在北京市冠病病毒核酸检测医学检验实验室今年4月审核合格机构名单中，朴石医学在列，为房山区三家核酸机构之一。

北京市卫健委副主任、新闻发言人李昂本月9日曾说，在近期的飞行监督检查中发现，个别核酸检测机构存在送检不及时、报告不准确、实验室管理不严格等问题，严重影响核酸检测质量和疫情防控工作效果。