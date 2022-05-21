中国大陆称台未获世卫邀请证明一个中国原则人心所向

第75届世界卫生大会（WHA）举行在即，台湾截至目前仍未收到邀请函，中国大陆外交部发言人汪文斌对此回应说，这再次证明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义的正确立场。世界人民的眼睛是雪亮的，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”图谋必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，也注定会以失败告终。

根据中国外交部网站以问答形式发布的声明，汪文斌说，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾参与国际组织，包括世界卫生组织活动问题，必须按照一个中国原则来处理，联合国大会第2758号决议和世界卫生大会第25.1号决议确认了这一根本原则。

他指出，2009年至2016年，在海峡两岸都坚持一个中国原则基础上，中方连续八年对台湾参与世卫大会作出特殊安排。但民进党执政以来，将政治图谋置于台湾人民福祉之上，顽固坚持“台独”分裂立场，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，导致台湾参加世卫大会的政治基础不复存在。

汪文斌说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉，在一个中国原则前提下，对台湾参与全球卫生事务作出了妥善安排。冠病疫情发生后，中国中央政府已向台湾通报疫情约400次，过去一年批准台湾卫生专家参加世卫组织技术活动44批47人次，台湾多次接受世卫组织秘书处疫情信息通报，所谓“国际防疫体系缺口”根本就是无稽之谈。

汪文斌批评民进党无视国际社会聚焦抗疫合作的普遍愿望、无视台湾人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，违反联大第2758号决议和世卫大会第25.1号决议，不惜以干扰大会进程、破坏国际抗疫合作为代价，执意搞涉台提案。其真实目的就是在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。

汪文斌强调，为了捍卫国家主权和领土完整，捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不同意台湾参加今年世卫大会。中方这一决定得到了国际社会广泛支持和理解。迄今已有近90个国家以专门致函世卫组织等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加世卫大会的立场。这再次证明，一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，也充分体现了绝大多数国家在世卫大会涉台问题上秉持正义的正确立场。世界人民的眼睛是雪亮的，任何打“台湾牌”、搞“以台制华”图谋必将遭到国际社会绝大多数成员的坚决反对，也注定会以失败告终。

对于至今未获世卫邀请，台湾总统蔡英文今天在面簿上发文说，台湾依然在努力申请加入世界卫生大会，这是为了下一代能更积极参与国际组织，和国际共同克服未来的公卫挑战。蔡英文还说，虽然依旧困难，但在这两年有更多理念相近的国家与友邦，不断坚定的支持台湾加入。

美国国务卿布林肯本周三曾发声明，强烈敦促世卫组织邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会（WHA），台湾总统蔡英文对此表示感谢，同时强调台湾随时准备与国际社会合作，共同因应全球健康威胁并取得进展。