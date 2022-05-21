台指挥中心拟让快筛阳视同确诊全民适用

台湾冠病疫情持续延烧，中央流行疫情指挥中心拟将“快筛阳视同确诊”适用对象，扩大至全台民众。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，“快筛阳视同确诊”目前适用对象，仅限居家隔离、居家检疫、自主防疫等三类人，以及65岁以上长者和长照机构住民，下周一（23日）起将放宽原住民、离岛居民适用。

但许多民众反映，PCR阳性才能给药，速度太慢，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天（21日）在疫情记者会上说，接下来将扩大快筛阳视同确诊到全民适用，但要看实施过程是否有缺失，会及时改正，若一切顺利会尽快开放。

指挥中心先前拟下周启动第二轮快筛试剂实名制，但陈时中说，目前售出817万剂、约263人份，每日目前供应40万份贩售，希望在第一轮时大家都能购买。如果开了第二轮，可能会有人重复购买，因此希望提高覆盖率后再开第二轮。他不排除要到6月才开启第二轮快筛试剂实名制的可能性。

台湾今天新增8万4639起确诊病例，其中包括8万4587起本土病例和52起境外输入病例，同时新增59起死亡病例，死亡人数追平疫情暴发以来的单日新高。

59起死亡病例中，年龄介于30多岁至90多岁，当中有29人未接种冠病疫苗、56人有慢性病史。最年轻死者30多岁，有肝硬化的慢性病史，死亡后采检确诊染疫。今天也新增223起中、重症病例，当中重症病患高达70人，且有两起儿童重症病例，分别为10岁和九个月大男童。