蔡英文感谢众多国家发声支持台湾参与世卫大会

台湾总统蔡英文今天（21日）在面簿发文，感谢众多国家发声支持台湾参与世界卫生大会（WHA），并称台湾有能力也有意愿贡献国际世界，定将继续和世界重要支持民主伙伴坚定携手相挺。

蔡英文在面簿写道，她常透过推特向世界各国的朋友传达台湾的声音，透过共享民主自由价值的重要理念，全世界许多重要的国际伙伴都和台湾站在一起。

她说，过去一年来，推特上也发生了无数重要的事件。面对乌克兰，台湾民众用积极的行动与捐款支持乌克兰，因为台湾对民主的坚持一样感同身受。从去年到现在，包括美国、欧洲议会、波罗的海三国访团等欧洲国家访团，以及三个友邦，也都亲自来台表达对台湾的坚定支持。

蔡英文说，台湾也和日本及美国等国家，互相提供重要防疫物资，共同对抗疫情，这就是患难见真情。

第75届世界卫生大会（WHA）将于明天（22日）在瑞士日内瓦召开，美国在台协会（AIT）、澳大利亚驻台办事处、英国在台办事处、加拿大驻台北贸易办事处和日本台湾交流协会今天发布联合新闻稿，重申支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）事务，并以观察员身份参加世卫大会。

台湾前总统马英九今天在面簿发文反驳绿营说法，指台湾迄今尚未收到出席WHA的邀请函，是因为中国大陆打压，称自己任内从未出现这种情况。