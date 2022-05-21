港特首盼继续招贤纳士 吸纳更多青年议政

香港行政长官林郑月娥率领与三名局长，今天（21日）分别与共70名通过青年委员自荐计划获委任至政府咨询委员会的青年委员会面交流，了解他们参与委员会工作的体会。林郑月娥期望自荐计划继续发挥招贤纳士的功能，吸纳更多青年议政。

据网媒“香港01”报道，林郑月娥、创新及科技局局长薛永恒、财经事务及库务局局长许正宇，以及署理民政事务局局长陈积志分别在礼宾府、数码港、政府总部和青年广场会晤自荐青年委员。

林郑月娥说：“青年人是社会上最有活力、最具创造力和对推动社会发展最具潜力的一群。我和各位局长十分高兴今天能与数十位‘自荐计划’下获委任至政府咨询委员会的青年委员倾谈，感受到这群来自不同背景和界别的青年人，为政府在政策制订过程中注入新思维的热诚，以及对推动社会稳定发展的承担。”

另据香港政府新闻处官网消息，林郑月娥期望自荐计划继续发挥招贤纳士的功能，通过定期开放涉及青年人较有兴趣和关注的政策范畴的不同委员会，让更多有志服务社会的青年人自荐参与，一展所长。

为增加青年议政机会，现任港府在2017年10月底推出青年委员自荐试行计划，让18岁至35岁有志服务社会的青年自荐加入政府咨询及法定组织。计划在2018年常规化，并扩展至更多委员会。

自荐计划先后推出五期，共收到逾8200份申请。第五期计划今年3月中截止申请，评审工作正在进行。

除自荐计划公开招募的名额，港府也邀请出席面试的申请人授权民政事务局将他们的资料存入中央资料库，让相关政策局和部门日后考虑辖下其他咨询和法定组织的成员人选时，可提取资料参考。

自荐计划推行至今，直接或间接通过该计划获委任至政府咨询和法定组织的青年担任约480个职位。咨询和法定组织青年成员的比例由2017年年底自荐计划推出时的7.8%，增至去年年底的15.4%，成功达到现任港府订立的15%目标。