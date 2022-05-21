台湾华视字幕出现乱码 立即处理更正

台湾华视新闻台近日频频出错，今天（21日）再被网民抓到字符编码转换错误，出现类似火星文的乱码。华视随后回应，华视新闻发现字幕错误，已立即处理更正。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，自4月20日起，因跑马灯字幕问题已一连出错七次，没想到今天再被网民抓包，在PTT上爆料华视新闻台18日晚间字幕出现乱码“张善政出战 郑运鹏认：桃园蓝＆gt；绿必败”，但仅几秒后疑似内部人员发现错误，整个画面的标题全拿掉。

华视短短一个月出错八次，引发网民热议，不断推测原本要打什么字。有网民截图揶揄，“不晓得是华视收视率太低没人发现，还是大家已经司空见惯了？”。对此，华视今午回应说：“华视新闻发现字幕错误，已立即处理更正”。

4月20日早上7时，华视新闻跑马灯误植“新北市遭共军导弹击中”等字幕，同日9时二度出错“大屯火山爆发 岩浆滚滚而下”、“台北凌晨下起拳头大冰雹 市区交通大乱”，引发轩然大波，陈郁秀、陈雅琳为此双双请辞董事长和代总经理职务。岂料，4月24日华视新闻台第三次出错，把行政院长苏贞昌职衔误植成总统。

郑自隆4月29日接任华视董事长，不断说要改革，但华视仍频频出错，包括误植美国职棒队徽、快讯打出“上海日增1181万例，确诊近一个月新低”等错误讯息，以及将蔡英文名字打成“蔡EE”，以及将前副总统陈建仁职衔误植成美国副总统，加上5月18日的“张善政出战 郑运鹏认：桃园蓝＆gt；绿必败”乱码文，郑自隆任职不足一个月，华视就出错五次，实在有点尴尬。