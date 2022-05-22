北京再出台四项措施阻断冠病传播

北京昨天（5月21日）再出台四项措施，进一步从严从紧加强社会面疫情防控。

据《人民日报》报道，北京市政府新闻发言人徐和建介绍，相关措施包括以下四项。

一是全面落实重点区域居家办公要求。在朝阳区、丰台区、房山区、顺义区基础上，海淀区实行居家办公，其他区进一步降低到岗率，减少人员流动。确需到岗的，持48小时内核酸检测阴性证明，实行家庭单位“点对点”闭环管理。

二是坚持非必要不聚集。朝阳区、海淀区、丰台区、房山区、顺义区除保障基本生活需求的超市、菜店、餐饮机构（只提供外卖服务）、医疗机构、药店等正常营业外，区域内所有室内文化娱乐和体育健身场所、线下培训机构以及购物商场（超市、餐饮机构、食品店除外）暂停营业。

三是降低人员流动性。朝阳区、海淀区、丰台区、房山区、顺义区继续执行现行公交地铁运营调整措施，其他区新增的封控区、管控区内的公交线路甩站或停运，地铁站点封站，出租车限制区域运营。全市等级景区景点暂停开放，各类公园按照30%限流开放。

四是加强社区（村）和公共场所防疫管理。严格落实人员、车辆出入管理和测温扫码、查验48小时内核酸检测阴性证明等措施。各类单位、大院按照上述政策执行。全市居民减少外出，落实不扎堆、不聚集、加强个人防护等防疫要求。

相关措施暂定实施时间为5月22日至5月28日，并将根据疫情形势动态调整。

从20日15时至21日15时，北京新增本土冠病感染者63例。