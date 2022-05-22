朱立伦就国民党桃园市长提名纷扰致歉

台湾在野的国民党主席朱立伦昨天（5月21日）在会议上，就桃园市长征召提名纷扰致歉，并称会一肩扛起所有的责难，也恳托桃园在地的国民党籍议员支持张善政。

国民党在网站上公布，朱立伦当天与秘书长黄健庭，以及党务干部共同召开会议，讨论桃园市长提名后地方选情、各界意见及支持者心声，他跟秘书长也代表党中央对所有关心桃园提名的民代、乡亲及所有支持者表达歉意。

朱立伦说，他这几天一一致电给桃园在地的议员，对于沟通不周表达歉意，“同时恳托大家一定要支持张善政院长，让张善政院长带领桃园继续发展。”

他也说，所有的责难，他都会一肩扛起，但桃园一定要赢，接下来他会用最大的诚意，登门拜访，“向大家再次致歉并恳托，请大家共同团结，一起赢回桃园。”

国民党中常会上周三（18日）通过征召前行政院长张善政参选桃园市长。由于事出突然，令积极争取提名的台北市前议员罗智强等人震惊错愕。

据台湾中时新闻网报道，此举引发地方与党内强力反弹，黄健庭与张善政也就此事致歉。

罗智强昨天就张善政道歉做出回应时说，对他而言，个人委不委屈并不重要。他之后在今早说，将继续留在桃园，走遍桃园所有13个行政区倾听人民心声，帮助人民解决疫情下的难题。