蔡英文：全球防疫体系完整不应受政治干预

台湾总统蔡英文说，全球防疫体系的完整，不应该因为单一国家的政治干预，造成破口。

据《自由时报》报道，蔡英文今天（5月22日）凌晨以录影方式为“海外侨界赴日内瓦声援推动台湾参与世界卫生大会（WHA）活动”致词时说，台湾绝对有能力参与全球防疫体系，也愿意做出贡献。两年多来，台湾透过公私协力，捐赠口罩给全球80多个国家。侨民也在各个国家，积极协助捐赠防疫物资，并且分享防疫经验。这些作为都充分展现“Taiwan can help”、“Taiwan is helping”的精神。

蔡英文说，积极贡献国际医疗公卫的台湾，不应该被排除在WHA外。全球防疫体系的完整，不应该因为单一国家的政治干预，造成破口。

蔡英文说，去年，包括美国、日本，超过40个国家以及欧盟，以多元方式表达支持台湾参与WHA。这股来自国际社会的支持声浪，应该被正视。台湾先进的医疗卫生成就和能力，一定能为维护全球健康，带来强劲的力量。尤其现在是全球面对疫情发展的关键阶段，台湾的参与不可或缺。

蔡英文说，会继续让全世界听到台湾的声音，“台湾需要WHA，WHA也需要台湾”。

第75届世界卫生大会（WHA）今天在瑞士日内瓦召开，美国在台协会（AIT）、澳大利亚驻台办事处、英国在台办事处、加拿大驻台北贸易办事处和日本台湾交流协会昨天发布联合新闻稿，重申支持台湾有意义地参与世界卫生组织（WHO）事务，并以观察员身份参加世卫大会。