美律师事务所在港合伙人退出港国安法论坛

一名在香港的美国律师事务所合伙人决定退出由律政司举办的《香港国安法》法律论坛。

美国达维律师事务所（Davis Polk & Wardwell）亚洲区主席罗杰斯（Martin Rogers），昨天（21日）在社交平台领英上公布他决定退出这场论坛。他并没有提供退出这场活动的原因，但称他会同意参与，并不代表在论坛上所讨论的课题，或者涉事人士或组织，已得到他的认可或支持。

罗杰斯说：“我受邀并接受邀请，以个人身份与其他独立专家就具体课题发表演讲，包括在程序上可能出现与国安法，以及在其他司法管辖范围的法律有关的难题。”

罗杰斯是在上周三（18日）于领英公布，他受邀于周六（28日）在《香港国安法》法律论坛上发表演讲。

英国《金融时报》前天报道，2019年在港涉嫌袭警被捕、之后罪成被判坐牢四个半月后离港的美国律师比克特（Samuel Bickett）指上述论坛是明目张胆地含宣传意图（blatantly propagandistic）。

比克特也指罗杰斯和达维律师事务所会受邀，原因只有一个，就是达维律师事务所是一家享有盛誉的美国律师事务所，事务所若能出席，将为这场论坛提供虚假的合法性掩饰工具（false cover of legitimacy）。

据香港《明报》报道，律政司答复提问时，仅说论坛将如期举行。