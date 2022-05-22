邀刘德华拍广告涉抄袭 奥迪致歉并下架视频

奥迪公司请刘德华拍摄的小满主题广告被指抄袭抖音用户“北大满哥”文案，奥迪微博账号及微信公号今早（22日）已撤下相关内容，并向“北大满哥”以及拍摄广告的刘德华致歉。

根据奥迪微博声明，奥迪承认昨日发布的一则短视频存在文案侵权的相关讨论，并就该事件中因监管不力、审核不严给刘德华以及“北大满哥”及相关方造成的困扰表示歉意。

声明称，该视频由创意代理公司M&C Saatchi提报并执行，本着不回避问题的原则，奥迪已责成其尽快就所涉文案侵权情况进行处理，给公众一个满意的答复。同时，在事实正式澄清之前，奥迪各官方渠道将全面下架该视频。

多名网友昨天（21日）发现，奥迪发布的小满主题广告的内容与抖音用户“北大满哥”广告文案有高度重合之处。

“北大满哥”新录制的一则视频回顾了自己之前的表述：“有小暑一定有大暑，有小寒一定有大寒，但是小满一定没有大满，因为大满不符合我们古人的智慧。小满的这一天，雨水开始增多，江河渐满，麦穗开始逐渐饱满，但是还没有完全饱满，所以小满这种状态特别好。小满代表了一种人生态度，就是我们一直在追求完美的路上，但并不要求，一定要十全十美”，以及引用了曾国藩的诗句：“花未全开月未圆，半山微醉尽余欢。何须多虑盈亏事，终归小满胜万全。”