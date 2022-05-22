香港市建局未来五年重建项目收购开支料涉300亿港币　或耗尽现金储备

香港市区重建局行政总监韦志今日（22日）发网志表示，随着当地疫情逐渐趋缓，一些重建项目或可尽快开展。未来五年内的六个项目，合计的收购及补偿支出，预计接近300亿（港币，下同，约53亿新元），这或许将耗尽该局目前的储备金。

韦志在网志中写到，回看过去一年，香港市建局项目进入收成期，其中七个已完成清场的重建项目，已相继推出招标。这样当局向发展商收取合共约200亿元的前期款项，补充了市建局的现金流。连同市建局原有约100亿元的现金储备，在2020/2021年度结束时，市建局现金储备达到约300亿元。

然而，随着市建局在本年度就西营盘两个项目和另一个土瓜湾项目推出招标，项目收成期也会告一段落。另一方面，市建局在未来五年需要应付六个项目的庞大收购开支，包括仍在收购业权和收回土地阶段的土瓜湾盛德街、九龙城沙浦道和旺角地士道街三个项目。另有三个项目在政府核准后，也会马上展开收购工作。

六个项目合计的收购及补偿支出预计接近300亿元，这意味着市建局现时约300亿元的现金储备，届时将悉数用于收购重建项目的破旧物业，而当完成收购后，便难以维持足够的现金储备来应付日常业务运作。

他也说，本年度计划开展的重建项目当中包括两个大型重建计划，两至三年后也会进入收购周期的高峰。如果数年后没有可作招标的项目为市建局带来前期款项的现金收入，市建局或将会出现负现金流情况，最高额度可超过150亿元。

韦志说，面对重建项目的收购和建造费用高昂、资金回笼慢的挑战，市建局必须做好规划储备、项目储备、财务储备以至法规检视等不同工作，才有足够的资源和能力为未来的旧区更新做好准备。

从规划储备提升到项目储备时，市建局将应用“融合策略”这种更具前瞻性的执行模式，透过整合重建、复修、保育及活化四项市区更新策略。不单处理楼宇老化失修问题，更会就地区基建和社区设施过时、未能满足社区需要，以至交通挤塞、环境衞生等问题，从规划层面提供解决方案，为旧区作一体化更新。

他还透露，未来五年，新规划的重建项目连同已开展但尚未开始收购的重建项目，预计会为市建局带来总成本达到1200亿元的财务承担。这份业务纲领已获政府批准，可更新的旧区面积超过20万平方米，规划约2万2000个新建住宅单位，数目相对去年的业务纲领增加大约四分一。

