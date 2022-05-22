柯文哲和两台立委冠病快筛呈阳性

台湾台北市长柯文哲，以及两名民进党籍立委高嘉瑜和邱志伟，今天（5月22日）在社交平台上说，他们的冠病快筛结果呈阳性。

柯文哲在面簿上说，他今早因为咳嗽，喉咙有些不适，主动做了快筛，结果是阳性，目前正在等待核酸检测（PCR）结果，并称自己的状况还好、市政工作不会受到影响，一切如常。

高嘉瑜则在面簿写道，她前天开始有点喉咙痒痒不舒服，但当下快筛结果呈阴性；昨天开始咳嗽，半夜咳醒几次，今天早上昏昏沉沉，有点喉咙痛、头痛、咳嗽，“然后就快筛阳了”。

高嘉瑜说，她和柯文哲已好几个月没见面，并用台语强调“人不是我杀的”，凶手不是她。她也称，她前天（20日）出席立法院会议时，坐在她旁边有邱志伟，早前确诊的立委林昶佐也出席会议，并猜测病毒可能那时传开，也说当时喝咖啡时曾短暂脱下口罩，是不是在过程中染疫也不一定。

据台湾联合新闻网报道，邱志伟说，他昨早（21日）起床喉咙有点不舒服，立刻就快筛，结果是阴性，中午不放心又再快筛一次，结果也是阴性。但由于喉咙痛是明显的征兆，所以立刻停止昨天下午、晚上的行程，开始进行居家隔离。

邱志伟今早起床后立即作快筛，结果呈阳性，目前在等PCR结果，并认为确诊的可能性相当大。他也说，从今天起开始进行七天居家隔离，在这段期间会以视讯方式参加立法院会议及质询工作。