香港总商会主席建议与大陆闭环式通关

香港总商会主席阮苏少湄认为，香港是外向型经济，与大陆通关对经济复苏非常重要，因此期望港府与大陆商讨，采用“闭环式通关”，容许商界点对点探访，并促请港府尽快公布通关路线图。

根据香港01报道，香港疫情稍缓和，但与大陆通关时间表至今仍然无期。阮苏少湄今天（22日）在无线电视节目《讲清讲楚》说，严谨防疫措施让香港成为孤岛，流失了不少人才及生意，希望政府尽快公布通关路线图。

她认为，大陆医疗系统参差，对疫情较紧张，因此建议先与大陆商讨闭环式通关，让商界点对点探访，透过风险管控方式，有序地回复部分经济活动。

针对是否要进行全民检测，她认为香港市民已提升防疫意识，不少人返工返学前已要进行快速检测。因此若现阶段推行全民检测，社会需付出很大的代价，对商业活动也构成负面影响，未必具成本效益。

她也认为，高接种率是通关的必然条件，疫苗通行证对提升接种率起鼓励作用。

另外与海外通关可维系国际金融中心地位在与海外通关方面。她认为香港政府的自主性较高，也有条件放宽，应该通过国际人才维系香港国际金融中心地位。

被问及港府应该采取动态清零还是与病毒共存的抗疫策略，阮苏少湄则说，不用标签化防疫策略。她解释，第五波疫情下，香港已大大提升接种率，有部分人口染疫，已建立防疫屏障。即使每日确诊个案徘徊在200至300宗，香港的设施与医疗系统都还能应付，港府应尽量争取经济复常。

阮苏少湄说，香港经济今年下半年受加息、对通胀忧虑及大陆经济放缓影响，总商会保守估计今年经济增长介乎1%至2%，与政府预测吻合。

