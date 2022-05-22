六成台湾民众认同同性伴侣享有合法结婚权利

台湾同婚合法化将于后天（24日）满三周年，政院展开性平观念民调，结果显示，有60.9%民众认同同性伴侣应享有合法结婚权利。

据《自由时报》报道，台政院性平处今天公布结果，民众性别平等观念持续提升，且以对同性恋相关议题的看法同意度分数增加最多，有60.9%民众认同同性伴侣应享有合法结婚权利，较同婚法案通过前的37.4%，提升23.5个百分点。

调查结果也显示，有71%民众同意“同性配偶应该有领养小孩的权利”，71.8%民众同意“同性配偶一样能把孩子教养好”。

台湾民众对于跨性别者的了解及友善程度方面也有逐步提升，调查显示，有66.9%民众同意“跨性别者包括男跨女或女跨男，装扮常和自己的生理性别不同”，较去年调查增加5个百分点进步最多。76.5%民众同意“跨性别者可以选择自己最舒服自在的打扮在学校读书或在职场工作”，以及高达89.4%民众认为“可以与跨性别者当同事”。

在性别刻板印象方面，有72.9%民众不同意“男性的责任是赚钱，女性的责任是照顾家人”，有78.7%民众不同意“太太应该比先生花更多时间在做家事”，有92.0%民众不同意“女性不适合念理工科系”， 其中高达91.2%民众同意“女性和男性一样适合当高阶主管”。

台行政院性平处强调，行政院近年推动“消除性别刻板印象、偏见与歧视”等重要性别议题，引导相关部会共同推动性平友善职场，改善职场性别隔离、消弭传统性别角色观念及去除刻板印象、促进民众对多元性别的认识与接受度等，盼使不同性别者在各领域皆能获得充分保障，营造尊重包容、性别友善的幸福社会。