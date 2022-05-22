港澳办副主任：一国两制在港实践应以培育新优势等为标准

“一国两制”香港实践25周年：成就、经验与展望学术研讨会昨日（21日）在北京以视像连线方式举行。中国国务院港澳办副主任王灵桂在会上发言说，香港回归25周年，面临前所未有的机遇和风险，“一国两制”在香港实践，应以培育新优势、发展新作用、实现新发展、作出新贡献为标准。

根据香港01报道，王灵桂今年3月被任命为港澳办副主任，这是他上任后首次公开发言。

他在研讨会上指出，一国两制是中国为国际社会解决类似问题提供的新思路新方案。香港回归25周年正值“两个一百年”奋斗目标的歷史交汇期，面对世界百年未有之大变局，香港面临前所未有的机遇，也面临前所未有的风险。

他说：“越是这个时期、这个时刻，越需要我们总结历史经验，以更宽广的思维谱写一国两制新篇章。

王灵桂也说，开展一国两制香港实践应以培育新优势、发展新作用、实现新发展、作出新贡献为标准，敢于针对一国两制实践中出现的新问题、新变化和新挑战，打破旧思维、破解新课题，提出有实效性、针对性和可行性的意见与建议。

全国港澳研究会副会长刘兆佳解读称，王灵桂的说法反映中央对未来香港的发展有忧患感，有所期待之余也有所敦促。

他解释，香港面对严峻的国际形势，大陆有声音认为香港融入国家发展大局步伐缓慢，而香港本地则还有国安、经济民生方面的深层次矛盾未解决。未来特区政府必须拿出创新思维、勇气和担当应对新局面。

他说：“面对此内外局面，如果因循守旧，继续以前那套循序渐进，头痛医头、脚痛医脚，将会无法应付日后严峻局面，相信中央希望特别提点新一届政府。”

被问到王灵桂这次发言所展现的风格，刘兆佳认为不须将这次言论与王灵桂本人的背景专长及风格拉上关系，因为王灵桂是以港澳办副主任身份发言，代表中央的声音，内容一定是经过集体思考，向外界传达中央的期许。

