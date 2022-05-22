王毅痛批美国印太战略：最终必然是一个失败的战略

中国国务委员兼外长王毅痛批美国的印太战略，称其目的就是企图围堵中国，本质上就是一个制造分裂的战略、煽动对抗的战略、破坏和平的战略，并表示这个战略不管做什么包装、换什么马甲，最终必然是一个失败的战略。

据中国外交部网站，王毅今天（22日）同巴基斯坦外长比拉瓦尔在会谈后共同会见记者，他在谈起美国的“印太战略”时表示，该战略正在引发国际上尤其是亚太各国越来越多的警惕和担忧。

他认为，这个战略不仅想抹去“亚太”的名称，抹去亚太地区行之有效的区域合作架构，还想抹去几十年来地区各国共同努力创造的和平发展成果和势头。可谓司马昭之心，路人皆知。

王毅强调，亚太人民对霸权主导的冲突对抗记忆犹新，现在追求的是国家稳定和生活幸福。亚太国家普遍不愿选边站队，主流声音是希望各国和睦相处、合作共赢。亚太地区的时代潮流是推进区域一体化，构建亚太命运共同体。

面对动荡变革的世界，地区保持了总体和平稳定，亚洲这辆发展列车率先冲出疫情阴霾，2021年GDP增速高达6.3％，这一局面来之不易，靠的是亚太国家团结一心，靠的是亚太人民辛勤耕耘。

王毅说，美国炮制出来的印太战略打着自由开放旗号，却热衷于拉帮结伙搞小圈子。声称要改变中国的周边环境，目的就是企图围堵中国，让亚太国家充当美霸权的马前卒。尤其危险的是，美方撕去伪装，挑动并大打台湾牌、南海牌，试图把其他地区搞乱以后，再把亚太地区也搞乱。事实将证明印太战略本质上就是一个制造分裂的战略，就是一个煽动对抗的战略，就是一个破坏和平的战略，这个战略不管做什么包装、换什么马甲，最终必然是一个失败的战略。

王毅说，地区的人民要正告美方，早已过时的冷战剧本绝不能在亚洲重演，世界上正在发生的动乱战乱，绝不容在本地区发生。