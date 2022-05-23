未成印太经济框架创始成员 台湾外交部表遗憾乐观看台美经贸前景

美国国家安全顾问沙利文证实，台湾将不会是印太经济框架（IPEF）的创始成员，但表明美国正寻求深化与台湾的经济伙伴关系，其中包括高科技领域。台湾外交部对此表示遗憾，并仍乐观看待台美经贸关系的前景。

据路透社报道，沙利文昨天（5月22日）在与美国总统拜登结束韩国访问行程、前往日本途中，在空军一号上接受随行记者访问时，发表上述谈话。拜登预计将在今天（23日）公布IPEF的创始成员名单。

沙利文说：“台湾将不会是（IPEF）的创始成员，但我们正寻求深化我们与台湾的经济伙伴关系，包括高科技领域、半导体和供应链。”

另据台湾《自由时报》报道，台湾一直表明有意加入印太经济框架，台湾外交部副发言人崔静麟昨天说，外交部对台湾未获纳入IPEF首轮名单感到遗憾。台湾作为重要经济体，在全球供应链扮演关键角色，绝对符合参与IPEF的资格。

崔静麟指出，美国国会参众两院跨党派议员，近期均力挺台湾参与IPEF，且美国务卿布林肯也公开强调，IPEF是一个具开放性与包容性的框架，不会对台湾在内的任何伙伴关闭大门。因此，台湾政府未来仍将持续积极争取参与。

崔静麟也说，如同沙利文所言，台美正在寻求建构深化双边经济伙伴关系的机制；这将是涵盖供应链韧性、劳动、环境与永续发展等议题的前瞻性机制，可望为印太地区的经贸环境建立高标准，为台湾进一步参与区域经贸整合提供重要动力。

崔静麟透露，目前台美双方经贸团队正在积极讨论，台湾政委邓振中及美国贸易代表戴琪也计划在未来数周再度会晤，外交部仍乐观看待台美经贸关系的前景，期待很快可以看到双边经贸关系步入崭新的阶段。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾行政院政务委员兼经贸谈判总代表邓振中指出，他相信美国了解任何有关印太地区的工作，没有台湾很难做，“总是会找出方法容纳台湾”。

他说，不管是供应链、市场或出口，没有台湾就是一个很大的缺口，美国没有理由把台湾排除在外，台湾也需要参加，只是看看用什么方式安排，“台湾不需要太担心”。

台湾中华经济研究院副执行长颜慧欣博士昨晚受访时指出，考量国际政治，台湾未纳入IPEF创始名单是预期可能的结果，但相信美国会在适当机会邀请台湾加入。

颜慧欣说，先前一些消息已可预期首轮名单没有台湾，因部分东南亚国家认为，拜登政府在倡议过程中，某种程度将IPEF当成美中对抗的策略；这些国家知道台湾加入会提升经济价值，但若台湾在首轮加入，恐造成他们选择上的困难，而他们不想让北京感觉他们选边站。

至于台湾未来是否可能加入？颜慧欣说，IPEF包括供应链稳定等议题，若台湾不在其中，效果有限，因此预期在第二轮或第三轮，美国可能会找适当机会，邀请台湾加入。