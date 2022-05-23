邓振中：台湾是CPTPP扩大的最适合伙伴

亚太经济合作会议（APEC）贸易部长会议本月21日至22日在泰国曼谷举行，台湾行政院政务委员兼经贸谈判总代表邓振中代表台湾参加，他在会上向各国说明台湾重视环境永续发展及国际高标准，是跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）扩大的最适合伙伴。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》等报道，包括美国、日本及CPTPP等亚太地区21个国家的贸易部长，在APEC贸易部长会议中，持续针对冠病疫后复苏，维持自由开放的全球贸易与投资环境进行讨论。

台湾行政院经贸办说，此次会议在泰国曼谷举行，是2019年智利部长会议之后，首次恢复以实体方式举行的APEC贸易部长会议，并安排了企业界领袖与各国贸易部长间的互动对话，脑力激荡共同谋求面对国际经贸环境变化的因应方式。

台湾行政院经贸办说，邓振中代表台湾与会，并在本届贸易部长会议中说明台湾经济在去年疫情中的坚韧表现，不仅GDP和贸易成长都高于全球平均，在日经亚洲（Nikkei Asia）的冠病复苏指数中也居全球冠军，显示在回归正常生活的作为受到肯定。

经贸办并指出，在面对疫情和俄乌战争等区域冲突挑战方面，台湾也向各国提出人才连结、贸易高标准、支持多边贸易体系、建议制订多年期工作计划与永续发展等五点。

第一，邓振中吁重新恢复各国人与人之间的连结，促成疫后复苏。邓振中并分享，台湾透过新南向的工作，推动APEC地区学生来台就读大专院校的人数，2021年仍然成长超过10%。台湾今年2月也提出移工留才久用方桉，开放移工、侨外生无工作年限限制，将优秀且成熟的外国技术人才留用。

第二，邓振中说，台湾持续与国际接轨，依据国际标准及科学证据为基础，来进行与贸易伙伴间的农产与食品贸易。台湾不断地在用行动证明台湾愿意且能够符合国际高标准的规范，“这是我们符合CPTPP要求，各国应尽速通过台湾入会申请案的关键”。

第三，邓振中强调包括台湾在内的所有会员都表达支持多边贸易体系及WTO，多盼在即将召开的世界贸易组织（WTO）部长会议能在回应疫情、渔业补贴、农业及WTO改革等议题取得具体进展。

第四，邓振中建议APEC企业咨询委员会（ABAC）建议制定多年期工作计划，推动亚太自由贸易区（FTAAP），并建议优先聚焦数位化、包容性、永续性、贸易与投资、贸易回应疫情五项领域，以兼顾传统及新兴贸易议题。

第五，呼应今年主席国泰国设定的以“开放、连结、平衡”主题，促成与“生物–循环–绿色经济”的相关工作，邓振中也呼吁APEC各国重视环境相关的永续发展议题，台湾期盼以2050年净零排放目标，及推动中的《气候变迁因应法》，对全球永续发展相关做出贡献。