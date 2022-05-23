李家超料月底赴京领委任状 敲定新领导班子

香港候任特首李家超预计最快本周末赴京领取委任状，并与中央政府商讨敲定新任领导班子事宜。

据香港《星岛日报》报道，中国国务院上周五（20日）召开全体会议，决定任命李家超为香港特区第六任行政长官，并由总理李克强签署任命新任特首的国务院令。

李家超预计本周末或下周初前往北京，正式接受任命。除接受任命外，李家超这次赴京还将与中国国务院港澳办主任夏宝龙举行工作会议，讨论筹备下届政府的工作。

五年前当选特首的林郑月娥前往北京，除接受由总理李克强颁发的国务院令，还获得中国国家主席习近平和总理李克强接见，并与当年负责香港事务的中央港澳工作领导小组组长张德江和港澳办主任王光亚会晤，与王光亚等召开工作会议，讨论筹备新任政府的工作。

李家超这次赴京接受任命，预料安排与上届港府相若，同样会获得中国国家主席习近平和总理李克强接见，同时与中央港澳工作领导小组组长韩正和港澳办主任夏宝龙会晤，以及与夏宝龙等举行工作会议。

李家超目前最急切的工作，是下届政府的组班问题。港府主要官员是由行政长官提名，中央政府任命。大陆官员及学者经常强调，中央政府对港府主要官员的任命，是实质任命，因此任何一位行政长官组班，必须与中央政府保持密切沟通。

据悉，香港特首选举期间以至选举完结后，港澳办多名高层都在深圳办公，副主任张晓明上周仍在深圳，估计便与组班工作有关。有建制派人士指出，目前主要官员，既要通过政治审查，确定相关人选是否合乎爱国者要求，然后由港府进行品格审查，程序较以往更为严格。

在下届政府班底中，以港府二把手政务司司长人选最受关注。除政制及内地事务局局长曾国卫、保安局局长邓炳强，以及李家超竞选办副主任谭志源外，最近有人重提五年前一度是政务司司长热门人选的保险业监管局行政总监张云正。政务官出身的张云正，曾做过海关关长，可谓文武兼备，五年前一度被视为政务司司长热门人选，但张云正心知不是林郑“那杯茶”（心仪人选），于是以照顾母亲为由离开官场。五年后旧事重提，但香港网媒《巴士的报》昨天披露，张云正下月会出席欧洲举行的国际保险官协会会议，更获安排负责主持两个重要环节，现在已为出席活动做准备，要6月底才返港，不似有意重返官场。

政务司司长究竟最终花落谁家，估计李家超这次赴京上京将有定案。不过，港府架构重组的条例草案下月初才提交立法会，李家超此前已提出，希望立法会在6月中通关议案，估计下届政府整个班底，要待立法会通过议案后，才可以公布。