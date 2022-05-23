中国官媒：限购政策松绑之际 “房住不炒”仍是底线

中国各地纷纷取消执行多年的购房限制政策，炒热市场之际，官媒证券时报发文表示，松绑限购还需稳妥拿捏，“房住不炒”仍是坚实底线。

证券时报今天（5月23日）刊登的文章提到，在各大城市取消限制政策之际，也有个别城市松绑购房政策“朝令夕改”，说明地方主政者仍在小心平衡稳定市场与防止炒房的关系。可以预期，各地松绑限购政策将会在“房住不炒”的前提之下展开，各地的政策进度不会一步到位。

文中指出，各地购房支持政策持续出台，从非热点城市扩展到热点城市，从公积金政策到限购、限贷、限售等限制性政策松绑，范围和力度不断加大。4月底中国中央政治局会议提出“支持各地从当地实际出发完善房地产政策”，是对今年来各种宽松政策的认可，也给予地方政府更大的调整权限。但值得注意的是，这一表述的前一句话是“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”。“房住不炒”仍是各地因城施策调整政策的前提和底线。

文中以南京取消二手房限购的政策遭遇“半日游”来说明，支持合理居住购房需求的政策可以出台，但不能无底线地刺激需求，还要防止投机炒房行为出现。

作者认为，当前楼市面临的主要压力是需求不足。要恢复市场信心、改善市场预期，最关键的是要精准施策，把真正的（包括潜在的）居住消费需求激发出来。但是从长周期看，房价已不具备再次爆发式上涨的条件，所以可以观察到此前各地的松绑政策边际效应正呈现递减趋势。非热点城市的购房政策调整，可视为释放真实需求的惠民政策，不太可能引起当地房价快速上涨。在此背景下，下一阶段松绑购房政策的城市还会继续增加，只是政策调整的尺度和力道需要主政者根据当地情况恰当拿捏。