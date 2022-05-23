奥迪广告短片导演再被指涉嫌抄袭

奥迪汽车广告短片《今日小满，人生小满就好》文案涉抄袭后，又有网友发现该片导演彭杨军所拍摄的另一则宝马广告片，在构图、分镜画面上与一则音乐短片高度相似，被指涉嫌抄袭。

跟据澎湃新闻报道，该宝马广告如今在爱奇艺、优酷等多个平台均已无法打开。

再次涉及抄袭的彭杨军，拍摄的广告片名为《良仓x全新BMW 8系》，发布于2021年8月。而涉嫌抄袭歌手SOHN于2017年1月13日发行专辑《Rennen》中的一首歌，名为“Hard Liquor”，时长4分04秒。拍摄导演为 Jovan Todorović。

两个短片色调均为黑白色，高对比度，无论是拍摄手法、构图、分镜，还是画面中出现的部分关键要素，相似性较高。

5月22日晚，宝马中国一名客服工作人员说，会将该情况反馈给相关部门跟进。

此前，涉嫌抄袭的奥迪广告在播出时，彭杨军曾在微博上转发奥迪官方微博并配文称，“刘德华X奥迪#人生小满，这是我导演过的片子里最轻松愉快的一次，华哥一如既往的平和，专业，谢谢所有的小伙伴们，谢谢客户一稿过。”

然而当天拥有370多万粉丝的抖音博主“北大满哥”发视频称，奥迪当日发布的一条广告，涉嫌抄袭他在2021年5月21日一条视频的文案。 “北大满哥”还发布了一条对比视频，上下分屏显示两个视频的相同部分。

昨日彭杨军将前述微博删除，但未做出任何回应。

彭杨军在新媒体影视内容出品发行平台“新片场”的自我介绍称，其是国内资深摄影师、导演，良仓创始人。曾任意大利《COLORS》杂志创意总监、《新视线》杂志创意总监、《VISION青年视觉》杂志首席摄影师。其在该网站的主页显示，彭杨军和其担任创始人的良仓文化，曾为凯迪拉克、奔驰、宝马等拍摄广告片。在良仓文化的微博中也看到，他们曾和奔驰、宝马等多个汽车品牌合作拍摄创意广告短片。