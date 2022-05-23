台湾广达：上海厂员工骚动已平复不影响生产

台湾笔记型电脑代工厂广达证实，上海松江厂发生员工骚动事件，但强调骚动已平复，不影响生产。

综合台湾《联合报》和中央社报道，广达上海松江厂上周六（21日）晚上再传发生员工骚动，他们一度闯入台籍干部宿舍。广达今天（23日）证实此事，并强调与员工沟通后骚动已平复，相关产线未受影响，目标仍朝向6月底100%复工。

这是5月以来广达上海松江厂第二次发生员工骚动事件，业界推测，可能因为中国大陆针对冠病疫情采取较严格的防疫措施，员工被封控太久引起不满。

有台籍干部猜测，可能有人想要返乡，或是加班费有争议，向公司反应后却未获得解决，因此把矛头转向攻击厂区里的台籍干部泄愤。

广达是苹果MacBook笔记型电脑主要组装厂，上海松江厂占广达笔电总产能20%，4月初因应当地防疫政策一度停工，从4月中旬开始逐步复工。

广达上海制造城相关负责人李国穗之前指出，在上海松江区政府帮助下，上海厂自4月15日开始逐步复工，其中F1工厂和F3工厂分别有500人和1500人有序开展复工复产工作，分别生产特斯拉配件和苹果笔记型电脑。预计4月22日，复工人员有望达到6000人。

广达副董事长暨总经理梁次震之前在法人说明会中说，封城让广达上海厂遭遇到困难，从4月中旬开始，上海厂的产能一步步恢复中，5月可以恢复得更好。广达的目标是在6月底恢复100%产能，显示着订单递延，第三季旺季业绩表现可期。

广达财务长杨俊烈则说，复工除人力考量外，零组件缺料也是能否满足订单的重要因素，目前高阶笔电和伺服器出货较不受影响，上海厂目标第二季底达100%复工，预估第二季广达整体笔电出货将季减20%。