传被朱立伦征召选高雄 国民党前立委：记取桃园教训在地优先

外界盛传国民党主席朱立伦准备征召前立委、国家政策基金会执行长柯志恩参选高雄市长。柯志恩今早（23日）回应说，要记取桃园教训，在地人选优先。

据台湾《自由时报》报道，柯志恩今早在广播节目中强调，要记取桃园教训，高雄要派什么人选，请国民党中央到高雄了解与沟通，以在地人选优先。

柯志恩说，她目前是学校专职老师，现在还在学期中，还有一个月才结束。而且桃园例子摆在前面，高雄要派什么人选，请党中央到高雄走一走，到底高雄在地需要什么样的人，去做很好的了解与沟通，请走入基层，听高雄民代声音，才有办法从下而上。

她说，对她个人来说，在地人选优先。她仅是一个专职老师，虽然现在是远距教学，还有太多学生作业要改，学校工作耗费她很多时间，做好现在的角色，才是负责的表现。

柯志恩强调，高雄的征召要记取（桃园）教训，必须从高雄地方来。针对有人提到曾参选国民党党主席的张亚中，她回应说，那就去高雄看看基层对张老师的接受度，听听高雄到底要些什么。

如果高雄地方真的希望前副市长李四川出来选？柯志恩认为，川伯（李四川）跟她都是屏东人，有些同乡会都会遇到，川伯在新北或高雄都深获在地人喜欢，“川伯说不选，但不要忘记，当初马英九要选台北市长之前，也说了好几次他不选，后来还不是出来了吗？ ”所以任何事情都还是有机会。如果地方认为李四川是非常好的人选 ，党中央就应表现更大诚意。