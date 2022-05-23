南加州枪击案 蔡英文：让我们记住郑达志医师的无私与勇敢

美国南加州尔湾台湾基督长老教会上星期天（15日）发生枪击事件，导致一死五伤，其中死者是台裔医师郑达志。台湾总统蔡英文昨天（22日）在面簿发文说，台裔医师郑达志爱这次枪击事件中舍己救人，因此呼吁大家记住郑医师的无私与勇敢。

蔡英文在面簿写道，美西时间这个周日上午，驻美代表萧美琴将代表她到尔湾教会出席追思郑达志的礼拜，对于郑医师的牺牲，她要再次表达她和全体台湾人民最深的哀悼与敬意。

蔡英文说，郑达志就如同所有认识的朋友肯定的，是一位视病犹亲、杰出专业的好医生，是一位社区当中，无私投入各项公共服务的台湾青年，更是台美人社团裡，暖心付出的好伙伴。

她指出，这次枪击案中，郑达志用自己的身躯拦下凶嫌的子弹，用自己的生命阻止了可怕的屠杀，正如圣经上说：“凡为我舍弃了生命，必救了生命！”

蔡英文说，相信在每个人的心目中，郑达志的牺牲是台湾人秉性正直、善良，勇敢行义的最好见证，“这个见证会永远留在我们的生命当中”。

她说，相较于郑达志的勇敢与牺牲，只因为意识形态不同，就诉诸暴力、伤害生命的行为，更显得不堪而淼小，“台湾作为民主国家的一员，我们谴责这样的罪行，更会努力杜绝这样的事情再度发生。为了确保在美国乡亲的安全，我已经请外交部、驻美代表处，洽请美国务必保护在地的台湾人，并请美琴向乡亲们表达关心”。

蔡英文也向台美人乡亲说，“感谢各位在海外一直为故乡打拼的精神，在台湾的我们和你们都在一起，心连心，让我们互相照看与关心。此时此刻，我们需要团结彼此，拒绝仇恨与暴力。我们更要集结最大的能量，为郑医师所挚爱的家人，带来温暖的力量与支持。让我们记住郑医师的无私与勇敢，一起为台湾的美好来努力。”