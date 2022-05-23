本田汽车广告也被指抄袭 拍摄方称人生经历相似难免

“奥迪广告抄袭侵权事件”余波未了，本田公司一款汽车广告创意被成都远家品牌创始人宁远质疑抄袭。宁远称，该广告中女主人公的创业故事完全盗用自己的人生经历，在未经同意之下用作商业广告。拍摄方昨日（22日）否认抄袭，称人生经历相似无法避免，但今早又发文道歉。

根据宁远的微信公众号文章以及红星新闻，宁远称广告中女主人公的创业故事盗用了她的人生经历，用作商业广告。该广告不仅在没有告知是商业拍摄的情况下，借用了她的创业机构场地，而且女主的台词，很多出自她的书，或是她在微博上发的原话。广告中主人公提到自己创办的“草木染工作室”，而宁远作为明月村第一位租赁房子进行改造的新村民，于2015年1月就在在明月村建立了“草木染工坊”。

宁远昨日发文表示，觉得自己的人生被偷走了。

对此东风本田方面回应称，目前内部还在确认，接下来将跟广告视频拍摄方确认相关信息。

昨日广告拍摄方“汽湃”表示，广告视频纯属虚构，包括画面和文案都是原创，绝对没有抄袭。

负责人钟先生告诉红星新闻记者，他们当时要做的是一个本田UR-V车主的故事，之前他们也曾找真正的车主来做，但拍摄效果不好，所以他们就在公司内部找了一位名叫张淇的公司员工作为女主人公“文淇”进行拍摄。

“文淇就是一个虚构的车主形象，30岁左右，比较喜欢草木染，以前到明月村旅游的时候就觉得很不错，就在这里创业。”钟先生说，视频的脚本、分镜都是由他们独立完成的，不可能去抄袭。因为人物是虚构的，所以也不存在抄袭的问题。

对于为何会选择在有相似经历当事人宁远的“明月远家”进行拍摄，钟先生表示，因为该酒店本身就是一个网红打卡点，而且正好有草木染、竹林、茶园等场景，很符合脚本中的场景，因此他们就在这里住了两天进行拍摄。

其次，广告视频中有关草木染的制作，他们当时也是观看了有关草木染的专业纪录片而写出来的脚本，“草木染是怎么做的，怎么生产的，不止她要学，我们也要学，这不能说是我们抄她”。而且在广告中草木染的生产过程片段很少，“大部分都在介绍这款车好看、好开”。另外，当时拍摄是得到了酒店工作人员的允许，也有工作人员进行协助，“只是没有沟通明确到底要出什么样的视频”，也未明确告知对方是商业拍摄。

钟先生表示，他们公司有专门的视频团队，在制作拍摄脚本前也没有看过有关宁远经历的介绍，“如果我知道，我肯定不会去做这个事”。

对于视频女主人公与宁远的经历为何极其相似，钟先生表示，这真没想过，“选这个客栈是因为它是2021年开业的，有草木染的工作室，外面还有一个竹园”。因视频拍摄有很多设备，转场很麻烦，这也是当初虽然这个酒店很贵但还是选择在这里住的原因。而且商业视频的拍摄，客户要求很高，制定脚本和分镜头都要花很长时间，可能女主人公的经历和有些人的经历是很相似，“这是完全无法避免的”。

5月22日下午，“汽湃”删除了该广告视频。

5月23日上午，“汽湃”所属的成都汽湃智信文化传播有限公司发布公开道歉信，对拍摄前后未告知宁远及其团队为商业拍摄，且所拍摄内容与宁远女士经历雷同，而向宁远女士及其团队致歉。

