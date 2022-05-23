联合国人权高专今起访华 将赴广州新疆

联合国人权事务高级专员巴切莱特从今天（23日）开始对中国进行为期六天的正式访问。这是自2005年以来，联合国人权事务高级专员首次到访中国。

据联合国官方微博发布的消息，访问期间，巴切莱特将到访广州、新疆喀什和乌鲁木齐，会见中国国家和地方高级官员，与民间社会组织、企业代表和学术界人士见面，并在广州大学发表演讲。

访问结束时，巴切莱特将发表一份声明，并计划于5月28日举行新闻发布会。

自4月25日以来，一个由五人组成的联合国人权高专办先遣队一直在中国为访问做准备。这个小组最初在广州停留，遵守冠病疫情期间的旅行要求，在隔离期间进行虚拟会议。检疫结束后，先遣队在广州访问并举行会议，然后前往新疆。

美国等西方国家和一些国际人权组织指责中国在新疆采取“强迫劳动”等违反人权的行动，并对维吾尔人进行“种族灭绝”，但中国始终否认这些指控。

巴切莱特的访华行程的访华行程已酝酿许久，但因冠病大流行和她在新疆的访问权限问题而多次推迟。巴切莱特的办公室此前说，“她访问的目的实际上是侧重于与中国当局就一系列国内、区域和全球人权问题进行对话。”

美国上周末已对巴切莱特的行程提出质疑，质疑在中国政府的限制下，巴切莱特将无法对新疆人权情况开展全面且独立的调查。