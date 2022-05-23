台湾防疫险理赔黑洞可高达千亿台币

台湾防疫保险理赔黑洞随着疫情日趋严重越来越大，台湾立委江永昌今天（23日）表示，若确诊率达20％、防疫险理赔额会落在800亿（台币，下同，约37亿新币）到1000亿间。若确诊率25％，理赔金额更会落在1000亿到1250亿元之间，保险公司会出现1173亿元的缺口。

根据中时新闻网报道，台湾金管会主委黄天牧也针对此事进行回应，强调不会轻易动用安定基金，产险安定基金只有50几亿元，会让业者股东先评估要不要增资。

江永昌指出，根据目前台湾金管会的数据，2021年全年有效的防疫保单数总共910万张、2022年迄今总共有250万张已核保的有效保单，然而，目前还有部分2021年所核保保单仍然有效、另外还有上百万张已缴保费但尚未核保的保单。估计最终承保保单数可能落在800万张左右。

江永昌表示，以金管会所提供资料为准，若以一张保单保费收入770元、理赔5万块推估，若确诊率15％，那总共800万张有效保单将会产生600亿元的理赔额；若有效保单数达1,000万张，则理赔额会上看750亿。倘若确诊率为20％，则理赔额会落在800到1000亿间；若确诊率25％，则理赔额会在1000到1250亿元之间。如此一来，最糟状况下保险公司会出现1173亿元的缺口。

据媒体报导，今年2月台湾各保险公司在推出防疫保单并向瑞士再保险公司以及汉诺威再保险公司申办再保险时，已遭汉诺威再保险公司明确以台湾政府将走向共存、保险公司却以清零政策为保险设算模型前提为由拒绝。

江永昌因此提问，为什么在国际再保险公司指出保险模型出现问题时，金管会不强力阻止保险公司销售防疫保单？金管会虽然宣称发了20几封公文，但为什么防疫保单的精算模型没有改变？未来要赔到千亿的话怎办？

而黄天牧回应称，一个月前就要求保险公司注意现金流量。他说，保险公司风险控管方式有很多，压力测试是其一。会让业者股东先评估要不要增资，不会轻易动安定基金。

