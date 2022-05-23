王毅：拒绝任何将阵营对抗引入亚太的图谋

正在亚洲访问的美国总统拜登今天在日本东京宣布将启动印太经济框架（IPEF），中国国务委员兼外长王毅呼吁，旗帜鲜明地拒绝任何将军事集团和阵营对抗引入亚太的图谋。

据中国官媒新华社报道，王毅今天（5月23日）在广州以视频方式出席联合国亚太经社会第78届年会开幕式时作出上述表态。

王毅说，75年前，亚太经社会在中国上海应运而生。75年后的今天，亚太再次站在历史的十字路口。亚太的和平繁荣不仅关乎本地区命运，更关乎世界未来。

他作出三点呼吁，一是毫不动摇维护和平稳定，坚持维护联合国宪章宗旨和原则，旗帜鲜明地拒绝任何将军事集团和阵营对抗引入亚太的图谋。

二是齐心协力促进经济发展，推动建立亚太自贸区，建设开放型亚太经济和世界经济；三是优势互补实现合作共赢，深化务实合作，为落实2030年可持续发展议程做出亚太贡献。

王毅强调，中国将继续立足亚太、造福亚太，并将坚定捍卫亚太和平、促进亚太发展、参与亚太合作，坚定支持联合国亚太经社会的工作，支持亚太经社会为促进区域发展发挥更大作用。

王毅昨天在广州同到访中国的巴基斯坦外长比拉瓦尔举行会谈时，也质疑印太经济框架背后隐藏的图谋。

他说，亚太应该成为和平发展的高地，而不是地缘政治的角斗场，“企图把亚太阵营化、北约化、冷战化的各种阴谋都不可能得逞。”

他也强调，中国已经成为本地区绝大多数国家的最大贸易伙伴，“试图拿一个什么框架来孤立中国，最终孤立的将是他们自己。编出一些规则来想排斥中国，必将被时代发展所抛弃。”