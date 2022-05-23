拜登称美愿动用军力保卫台湾 白宫：美对台政策未变

针对美国总统拜登早前表明，如果中国大陆武力犯台，美国愿意动用军力保卫台湾，白宫发言人回应说，美国并未改变对台湾的政策。

综合路透社和纽约时报报道，拜登今天（23日）在东京与日本首相岸田文雄举行的联合记者会上被问到美国是否愿意动用军力保卫台湾。拜登的回答，暗示美国愿意给予台湾的军事援助，会被给予乌克兰的更多。

据报道，有记者提问：“因为众所周知的原因，你不愿意以军事方式介入乌克兰冲突，如果事情发展到那一步，你会愿意在军事上协防台湾吗？”

拜登回答：“是的。”

该记者跟进追问：“你会？”

拜登说：“这是我们做出的承诺。我们认同一个中国政策，签署与之相关的协议。（台湾）被武力入侵一事，本身就不恰当。”但他也表明，不预期这种情况会发生，或试图实现。

拜登此番言论看似偏离了美国现有对台湾的模糊战略。中国大陆一直视台湾为中国领土的一部分，并说台湾问题是中美关系最敏感和最重要的议题。

白宫发言人回应拜登上述言论时说：“如同总统所说，我们的政策没有改变。他重申我们的一个中国政策，以及我们对台湾海峡和平与稳定的承诺。他也重申美国根据《台湾关系法》对台湾作出的承诺，为台湾军方提供军备自我防卫。”

拜登曾在去年10月发表关于保卫台湾的类似言论，当时白宫发言人说，拜登并未宣布改变对台湾的政策。有分析人士则指拜登当时失言。

据央视新闻报道，中国大陆外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上回应时强调，北京对美国的言论表示强烈不满和坚决反对。

汪文斌说，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉，在涉及中国主权和领土完整的核心利益问题上，中国没有任何妥协退让余地，任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力，不要站在14亿中国人民的对立面。

汪文斌呼吁美国切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，恪守有关不支持台独的重要承诺，在台湾问题上谨言慎行，“不向‘台独’分裂势力发出任何错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。中方必将采取坚定行动，维护自身主权和安全利益，我们说到做到。”

另据台湾《联合报》报道，台湾外交部发言人欧江安今天说，对拜登及美国政府重申坚守对台湾坚若磐石的承诺，表达诚挚欢迎与感谢。

欧江安说，中国大陆对台海安全构成的挑战，已引起国际社会高度关切；台湾坚定捍卫台湾自由民主与安全的决心从无改变，会持续提升自我防卫能力，并与美国及日本等理念相近国家深化合作，共同捍卫台海安全，以及规则为基础的国际秩序，同时促进印太区域的和平、稳定与繁荣。