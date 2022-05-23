台湾新增确诊病例四连降 出现今年最小死亡病例

台湾新增确诊病例数连续四天下降，同时出现今年最小死亡病例。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心今天（23日）公布新增6万6283起确诊病例，连续四天出现下降，其中本土病例6万6247起，以及境外移入病例36起。在新增40起死亡个案中，包括两名一岁和三岁儿童，其中一岁儿童为今年最小死亡个案。目前累计14起儿童重症，其中四起死亡病例，有三起是脑炎个案。

新增40起死亡个案中，30起为男性、10起为女性，年龄介于未满五岁至90岁以上，皆属重度感染个案、37起具慢性病史、15起未疫苗接种。确诊日介于今年4月12日至5月21日，死亡日期介于5月6日至5月20日。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，新增死亡个案有两名儿童，其中一岁男童无慢性病史，在家中午睡，被家人发现昏迷，紧急送医，无生命征象且出现发紫情况，法医相验没有外伤瘀青、且外观干净，但在医院采检，结果冠病检测呈阳性，判定是染疫死亡。

三岁男童无慢性病史，5月16日发烧，超过38度，快筛检测呈阳性，到医院采检PCR返家，结果确诊，17日高烧到41.3度，有四肢发绀，到急诊发现意识丧失、四肢痉挛、头部僵硬等情况，收治于加护病房，检查显示有肺炎与脑水肿，当下给予氧气、类固醇、瑞德西韦等药物降脑压，但仍并严重脑炎、缺氧与心律不整、神经性休克，最后仍于20日宣告不治，判定为脑炎合并神经性休克。