桃园提名风波朱立伦道歉 张善政将开始拜会行程

国民党中常会上周突然宣布直接征召行政院前院长张善政参选，引发党内舆论哗然，更传出桃园议长邱奕胜有意脱党参选。张善政今天（23日）在国民党主席朱立伦、秘书长黄健庭陪同下举行记者说明会，称会联系并陆续拜会邱奕胜、吕玉玲及罗智强等人。

据台湾联合新闻网报道，朱立伦在记者会上解释称，自己是桃园人，在桃园出生长大，有幸担任八年县长。他最关心桃园，最希望桃园好。因此他认为国民党一定要推出最好的候选人、最能带给桃园愿景的候选人，所以征召张善政。

朱立伦坦言，这次提名过程中协调、沟通做不好的地方，他代表党致歉。他也说，所有纷扰让他来扛，希望张善政赶紧带领所有桃园同志，努力为桃园打拼，全力拼胜选。

张善政则说，虽然自己并未参与之前的工作，但仍应该把之前的不圆满补足，因此上周他才会在面簿为此事道歉。他比喻说，这就像打一场球赛，下半场进场者，除了要把下半场打成不要输，还要设法把上半场的不圆满、失分尽量弥补回来，才能让球赛有得胜希望。

张善政说，他的确给朱立伦造成一些困扰，因为答应接受征召的时间相当晚，在中常会提名没几天前才答应。因为他知道一旦答应，选举以及当选后的日子都须为桃园打拼。但他想到和桃园的感情，自己在桃园工作过12年，和桃园的感情从此结下不解之缘，因此最终决定参选。

张善政表示，这周他已开始在做基本拜会，同时组成桃园市政顾问团，包括前政务官，熟悉桃园地方状况朋友。陆续邀约中，一分一秒也没闲下来。

他也称，桃园府、会和立委是生命共同体，地方团结绝对非常重要，几位立委、地方议会议长、以及桃园走透透的罗智强，都是非常重要合作伙伴，若能鼎力相助，就有机会赢得选举。

他说：“道歉是开始，但不是全部”，接下来希望能拜会邱奕胜、吕玉玲以及罗智强，相信以他的诚意能打动他们。

